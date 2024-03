Cassa di Risparmio Bolzano, dividendo complessivo pari a 21 milioni

venerdì, 15 marzo 2024

Bolzano – Sparkasse–Cassa di Risparmio di Bolzano propone il pagamento di un dividendo complessivo pari a 21 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione della Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano ha approvato la bozza di bilancio individuale e consolidato 2023 e del documento separato relativo alle informazioni non finanziarie. La proposta che viene formulata all’Assemblea degli Azionisti, che si terrà giovedì 4 aprile alle 16.30 presso il Centro Congressi MEC – Meeting & Event Center del Hotel Four Points by Sheraton a Bolzano, prevede la distribuzione di dividendi per un ammontare complessivo pari a 21 milioni di euro. L’importo erogato per azione sarà quindi pari a 35,1 eurocent.

Il progetto di bilancio d’esercizio 2023 prevede la distribuzione di un dividendo complessivo di 21 milioni di euro e più precisamente un dividendo ordinario per un importo pari a 14 milioni di euro, a cui si aggiunge la distribuzione di un’ulteriore quota di riserve di utili disponibili costituitesi in esercizi precedenti, per un importo pari a 7 milioni di euro. Con riferimento alla distribuzione ordinaria, il singolo azionista potrà scegliere di percepire il dividendo sotto forma di azioni Sparkasse, come già fatto nel 2019 e nel 2023, anziché in contanti. L’opzione di poter richiedere l’assegnazione del dividendo sotto forma di azioni può rappresentare un’opportunità perché non è soggetta all’applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l’incasso del dividendo in denaro. Avranno diritto ai dividendi i detentori delle azioni alla data del 22 marzo 2024. La data di messa in pagamento dei dividendi sarà il 26 aprile 2024.

Nel corso del 2023 la banca aveva proceduto alla distribuzione di un dividendo ordinario di 21 milioni di euro a maggio e di un dividendo straordinario di 5 milioni di euro a novembre.