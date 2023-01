CaspoBles, domenica 22 gennaio torna l’evento di Vione

mercoledì, 11 gennaio 2023

Vione (Brescia) – Torna l’appuntamento con la CaspoBles, in programma a Vione (Brescia) domenica 22 gennaio. Dopo due anni di stop per la pandemia è tutto pronto a Vione per la 12esima edizione della CaspoBles, la passeggiata con racchette da neve ed escursione per scialpinisti esperti ai piedi di Cima Bles organizzata dal Gruppo Alpini di Vione con il supporto di numerosi volontari, enti, associazioni e sponsor.

La manifestazione, che si terrà domenica 22 Gennaio, è inserita all’interno di Valle dei Segni Winter Tour, circuito di 20 raduni su ben 18 comuni, e prevede due percorsi: uno corto da dieci chilometri e con un dislivello di 800 metri, ed uno lungo da dodici chilometri, con un dislivello di 1000 metri.

Il programma della giornata prevede alle 8 il ritrovo presso il piazzale delle scuole elementari di Vione, dalle 8:30 alle 9 la partenza dalla piazza di Vione e, dalle 12, l’arrivo nella palestra delle scuole elementari, dove si terrà il pasta party. Gadget CaspoBles 2023: bicchierino in silicone pieghevole per le uscite a contatto con la natura da poter usare al posto dei bicchieri usa e getta. La manifestazione si terrà anche in assenza di neve. Clicca sulla mappa per ingrandire il percorso.

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 300 iscritti: per informazioni si può visitare il sito www.caspobles.it.