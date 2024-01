Caso Cissva, il presidente Bonomelli: “Nessuna minaccia, pronti a confrontarci”

mercoledì, 17 gennaio 2024

Breno (Brescia) – Il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli, è intervenuto sulla vicenda Cissva, dopo le dichiarazioni del presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, al convegno di Lonato del Garda (Brescia) di venerdì scorso sulla vicenda Cissva .

Il numero uno della Comunità Montana, nel corso della conferenza stampa con accanto il dirigente dell’assessorato agricoltura Gian Battista Sangalli, ha tracciato un quadro sulla vicenda Cissva e posto l’accento sul contesto in cui è nato: “Non mi risulta – ha detto Bonomelli – che ci siano state minacce a Cissva da parte delle istituzioni camune, smettiamola di fare polemiche e abbassiamo i toni nell’interesse del territorio e nel caso specifico degli allevatori della nostra valle”.

Inoltre il presidente della Comunità Montana ha anche chiarito che il progetto avviato per la Valle Camonica non è contro Cissva, ma è qualcosa di integrativo che amplia l’offerta per gli allevatori camuni. “In quest’ottica – ha concluso Sandro Bonomelli -. siamo pronti a confrontarci sul progetto che ha un obiettivo ben preciso e dà una risposta agli allevatori”.