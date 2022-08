Caso Chico Forti, missione in Florida per il vicepresidente del Consiglio Trentino Alto Adige

mercoledì, 17 agosto 2022

Trento – Missione in Florida per il vicepresidente del Consiglio regionale. L’uomo politico è volato a Miami per incontrare Chico Forti, il trentino al centro di una complessa vicenda giudiziaria che si trova in carcere da 22 anni con un’ accusa di omicidio che l’ex surfista ha sempre rigettato e sui cui la comunità internazionale è divisa: “Venerdì incontrerò Forti nel carcere alla periferia di Miami. Si tratta di un viaggio che avevo già programmato da tempo ma che sono stato costretto a rinviare a causa della pandemia. Ritengo doveroso che le istituzioni facciano sentire la propria vicinanza a questo nostro sfortunato conterraneo. In questi giorni avrò un incontro con il console italiano in Florida e sarà dunque l’occasione per fare il punto della situazione per quanto riguarda il trasferimento in Italia di Forti: sembrava fosse prossimo un paio di anni fa ma poi il meccanismo si è di nuovo bloccato. In questa occasione – osserva il vicepresidente del Consiglio regionale – porterò in carcere a Chico una lettera scritta dal presidente della Provincia che vuole ribadire come il proprio territorio non lo abbia dimenticato. Il nostro augurio è che questo viaggio possa contribuire a smuovere le cose e a tenere viva l’attenzione su di lui”.