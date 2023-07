Case di Viso tra natura e alpeggi, Andrea Bezzi: “Al pascolo è una buona stagione”

lunedì, 10 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – L’attrazione di Case di Viso, degli alpeggi e rifugi della vallata è sempre più forte. Turisti di ogni età, italiani e stranieri, visitano uno dei luoghi simbolo di Ponte di Legno (Brescia). Case di Viso è frequentatissima in quest’inizio d’estate ed è un luogo simbolo. Una delle tappe è all’azienda agricola Bezzi, che produce formaggio Silter Dop, ricotta, formagella Tonalina e Case di Viso.

“Questo è un posto incantevole, ti dà un’energia particolare – racconta Andrea Bezzi (nel video) – la giornata è scandita da tempi prefissati: inizia presto, poco dopo l’alba c’è la prima mungitura, durante la mattinata viene avviata la lavorazione del latte per la preparazione del Silter Dop, e al tramonto c’è la seconda mungitura”. Passano giorni, mesi e anni, ma i ritmi non cambiano e Andrea Bezzi. che porta avanti la tradizione familiare ed è alla quarta generazione, definisce il 2023 come una delle migliori annate: “I prati sono ancora verdi nonostante siamo al 10 luglio, le mucche stanno bene, i pascoli perfetti e questo ci poterà ad avere importanti risultati in termini di qualità dei prodotti”, prosegue Andrea Bezzi. In questo periodo l’erba è definita “buona” ai quasi 2mila metri dell’alpeggio, sinonimo di ottima qualità per la produzione del formaggio tipico camuno, il Silter Dop.

Intanto cresce l’interesse dei turisti: davanti all’azienda agricola Bezzi e non solo nei weekend è un andirivieni di persone che chiedono informazioni, osservano la lavorazione del latte e acquistano i prodotti. “La nostra vita – conclude Andrea Bezzi – ha dei tempi obbligati, però il contatto con la natura è davvero unico. Infine c’è l’incontro con le persone che è davvero eccezionale e ci rende orgogliosi”.

di A. Pa.

