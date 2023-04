Case Aler Sondrio, approvato piano di valorizzazione patrimonio

martedì, 4 aprile 2023

Sondrio – La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco, il programma per la valorizzazione alternativa all’alienazione del patrimonio destinato a spazi abitativi pubblici di proprietà di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

“Si tratta di una sperimentazione per la provincia di Bergamo. È un programma di alloggi in affitto a canone concordato destinato a nuclei familiari con un Isee medio basso. Una modalità per accelerare le assegnazioni, promuovere il mix abitativo e conservare la missione sociale degli alloggi”, dichiara l’assessore Franco.

Un totale di 97 alloggi liberi e sfitti che verranno destinati, previa riattazione, a persone con Isee compreso tra 10.000 euro e 16.000 euro, in locazione a canone agevolato. I proventi, stimati in 1,7 milioni di euro, verranno destinati alla manutenzione ordinaria del restante patrimonio SAP di proprietà di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

“Il programma che abbiamo approvato comprende fasi di riattazione, di assegnazione e di reinvestimento di proventi che diventa un circolo virtuoso. È questo lo schema che dobbiamo applicare e replicare su tutto il territorio, perché riesce a generare risparmio pur perseguendo l’obiettivo sociale”, conclude Franco.