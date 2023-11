Casa delle Farfalle, un museo vivente a Costa Volpino: ultimi giorni di apertura

sabato, 11 novembre 2023

Costa Volpino (Bergamo) – La biodiversità è di casa a Costa Volpino (Bergamo) con il museo vivente sulle farfalle allestito nell’auditorium comunale.

Un’attrazione per giovani e meno giovani, con le scolaresche dell’Alto Sebino e della Valle Camonica che hanno fatto tappa in questo giorni all’auditorium comunale per conoscere da vicino il meraviglioso mondo delle farfalle. Oggi e domani – domenica 12 novembre – sono gli ultimi giorni per poter visitare e scoprire le bellezze dell’evento organizzato da Loretta Tabarini per PromAzioni360, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Costa Volpino.

Il viaggio nella “Casa delle Farfalle” è accompagnato da Andra Butifar (nel video) che racconta il luogo magico, dove vivere un’esperienza unica, originale, didattica e culturale, a diretto contatto con alcune delle farfalle più belle del mondo, sia autoctone sia tropicali. Nelle teche dei continenti si possono ammirare dalla splendida Morpho blu del Costa Rica alle Caligo o “farfalle civetta”, alle meravigliose Papilio rumanzovia delle Filippine alla Idea leuconoe, della “farfalla aquilone” per la leggiadria del suo volo, fino all’incredibile Falena-cobra. Fulcro dell’esposizione è la “serra delle meraviglie”, una cupola geodeteca di 50 metri quadri, in cui si possono osservare numerose specie di farfalle: una vera e propria esperienza immersiva, dal momento che i visitatori camminano nella “Butterfly house” circondati da farfalle in volo, mentre depongono le uova, si alimentano e si “corteggiano” in una danza magica E, con un po’ di fortuna, potranno assistere allo schiudersi della crisalide.

“E’ un museo itinerante di grande impatto emozionante – spiega Loretta Tabadini (nel video) -, ringrazio i visitatori, le scolaresche, l’Amministrazione comunale di Costa Volpino e i collaboratori Andra, Eleonora, Maurizio e Mike che hanno reso possibile un evento meraviglioso e coinvolgente”.

Il museo “Lepidoptera – Nel Mondo delle Farfalle” è nato da un’idea di Antonio Festa, che ha sempre nutrito una grande passione verso lo spettacolare e sconfinato mondo degli insetti, ed in particolare delle farfalle. Uno staff formato da biologi ed entomologi qualificati fornisce informazioni e accompagna nelle visite guidate alla scoperta dell’intero ciclo vitale della farfalla.

Apertura Casa delle farfalle – auditorium comunale Costa Volpino – oggi, sabato 11 novembre, e domani dalle 9 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18. Info e prenotazioni: Promazioni360, Loretta Tabarini al 3398824098.