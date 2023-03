Casa delle farfalle a Darfo Boario: un successo e presenze record

venerdì, 31 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Un grande successo la mostra itinerante Lepidoptera e la “Casa delle Farfalle” che in questi giorni sta richiamando a Darfo Boario Terme (Brescia) migliaia di persona da tutta Italia, oltre naturalmente dalla Valle Camonica e Bresciano.

Il museo itinerante, organizzato da Loretta Tabarini per PromAzioni360, con la collaborazione del Comune di Darfo Boario e i commercianti de La Cittadella Shopping Center, resterà aperto fino a domenica 2 aprile all’Istituto Ungaretti di via Ghislandi a Darfo Boario Terme. Nei primi giorni di aperti c’è stato i sold out: “E’ un grande evento – spiega Loretta Tabarini, presidente di PromAzioni 360 – che ha un eco oltre i confini della nostra valle e provincia, sono giunti da Milano, Bergamo, Trento, ma anche da Massa Carrara per visitare la Casa delle Farfalle, un luogo magico dove vivere un’esperienza unica, originale, emozionante, didattica e culturale, a diretto contatto con alcune delle farfalle esotiche più belle del mondo”. “E’ dedicato a tutti, grandi e bambini, soprattutto alle scuole – prosegue Tabarini – e l’obiettivo è sensibilizzare il pubblico, soprattutto le scolaresche, verso un maggiore rispetto e tutela dell’enorme biodiversità, è infatti uno degli obiettivi di questo Museo itinerante. Così come introdurre i visitatori al concetto di “sviluppo sostenibile”.

Fulcro dell’esposizione è la “serra delle meraviglie”, una cupola geodetica di 50 metri quadrati in cui si potranno osservare numerose specie di farfalle: dalla splendida Morpho blu del Costa Rica alle Caligo o “farfalle civetta”, dalle meravigliose Papilio rumanzovia delle Filippine alla Idea leuconoe, detta “farfalla aquilone” per la leggiadria del suo volo, fino all’incredibile Falena-cobra, l’Attacus atlas, che con i suoi 30 centimetri di apertura alare viene considerata la più grande al mondo. La maggior parte delle farfalle proviene infatti dalle “Butterfly farms”, veri e propri allevamenti realizzati nei Paesi d’origine – Africa, Asia, Centro e Sud America -, con conseguenti ricadute positive sia sull’economia di questi Paesi che sulle condizioni di conservazione dei relativi habitat. Nato nel 2007 da un’idea di Antonio Festa, che ha sempre nutrito una passione verso lo spettacolare e sconfinato mondo degli insetti, ed in particolare delle farfalle.

L’area espositiva è composta da pannelli e da una collezione di circa 1200 esemplari. Attraverso un gigantesco modello 3-D vengono approfondite informazioni su morfologia, anatomia e ciclo di vita di questi splendidi insetti.

Infine l’angolo “Shop”, per l’acquisto di souvenirs “a tema”.

La “Casa delle Farfalle” sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro ed è acquistabile nei negozi della Cittadella. Le scuole possono prenotare la visita, al costo di 3 euro per alunni: ad ognuno di loro verrà consegnato un biglietto gratuito da utilizzare per una seconda visita, o da regalare.

Per info: Loretta Tabarini – PromAzioni360 (telefono 339 8824098 – mail: loretabarini@hotmail.it).