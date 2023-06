Carta vincente del Gelatissimo di Boario Terme i prodotti della tradizione camuna

venerdì, 30 giugno 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Residenti, turisti e anche stranieri che in questi giorni sono presenti a Darfo Boario Terme (Brescia) fanno tappa al “Gelatissimo”, uno degli esercizi più richiesti in questo periodo.

E’ partita alla grande la stagione estiva e le novità proposte in questo periodo da Pietro Andreoli, titolare del “Gelatissimo” e dai suoi collaboratori fanno da richiamo. Vengono infatti riscoperte le tradizioni del territorio e preparati gelati utilizzando frutti, latte e prodotti della Valle Camonica.

“Da sempre – spiega il titolare del “Gelatissimo con sede in via De Gasperi a Boario Terme, Pietro Andreoli – puntiamo sui prodotti legati al territorio e quest’anno abbiamo ampliato i prodotti che stanno conquistando i nostri clienti”. Il gelato gourmet è quello che va per la maggiore: vengono utilizzati il tartufo nero, che è presente in Valle Camonica, quindi zafferano, miele di castagno e latte di capra. “E’ una buona stagione – prosegue Pietro Andreoli – abbiamo risposte molto positive dalla nostra clientela storica della Valle Camonica e anche dai turisti”. I segreti della vostra attività? “Abbiamo riscoperto le tradizioni del territorio – aggiunge Andreoli – utilizzando prodotti locali, ad esempio frutti, latte e panna fresca, e questo fa la differenza”.

Il “Gelatissimo” è presente ad alcune manifestazioni che si svolgono a Darfo e in Valle Camonica, ad esempio recentemente alla notte a Corna, dove sono stati prodotti gelati che hanno conquistato il pubblico. “Durante il periodo estivo – conclude Pietro Andreoli – siamo impegnanti su più fronti e l’obiettivo proporre prodotti di qualità che sono i più richiesti e noi alla qualità uniamo le tradizioni della nostra che sono la nostra carta vincente”.