Carta geologica, rilevazioni e indagini mettono sotto la lente la Vallagarina

domenica, 23 ottobre 2022

Vallagarina – La Carta geologica del Trentino si appresta ad essere arricchita di un nuovo tassello. Attraverso lo strumento di indagine, che si basa su rilevazioni, indagini e perforazioni, stavolta la lente sarà puntata sull’ambito di circa 570 chilometri quadrati che interessa in particolare il territorio della Vallagarina. Uno strumento a garanzia – tra le altre cose – della sicurezza dei cittadini. La Giunta provinciale ha approvato l’aggiornamento della programmazione degli interventi 2022-2023, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, che prevede il sostegno a questa iniziativa. “La conoscenza della geologia del nostro territorio e dei processi che ne determinano la morfologia e l’evoluzione è fondamentale per una corretta gestione delle aree più delicate. Si tratta infatti della base su cui impostare la politica di prevenzione, difesa e pianificazione degli abitati e delle infrastrutture da eventuali criticità di carattere idrogeologico” spiega il presidente Fugatti.

La carta geologica è elemento base imprescindibile per l’elaborazione di ulteriori carte tematiche, in funzione di necessità ed esigenze come ad esempio le Carte della pericolosità e le Carte del rischio idrogeologico.

L’iniziativa ha avuto inizio negli anni Ottanta e si inserisce nel progetto nazionale CARG (Cartografia geologica e geotematica) promosso da Ispra e guarda in particolare al Trentino meridionale. Per la realizzazione di questo Foglio geologico, che prende il nome della città di Rovereto, è prevista una spesa complessiva di 645mila euro, di cui 155.400 euro a carico della Provincia. Sono invece già in corso i rilievi geologici e le analisi che porteranno alla definizione e alla mappatura dei Fogli di Borgo Valsugana e Predazzo.

Guardando più in generale al territorio Trentino, allo stato attuale sono stati realizzati 13 Fogli geologici, che ricoprono il circa il 60% del territorio provinciale ed i cui costi sono stati finanziati sul bilancio dello Stato per circa il 70% della spesa totale. Il restante 30% dell’onere è stato invece sostenuto da parte della Provincia.