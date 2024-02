Carpenedolo: commemorato l’appuntato Lorenzo Forleo

sabato, 17 febbraio 2024

Carpenedolo (Brescia) – Nella giornata odierna il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia ha commemorato l’appuntato Lorenzo Forleo, medaglia d’Argento al Valor Militare, alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri di Brescia, Colonnello Vittorio Fragalà, del vicesindaco di Carpenedolo Roberto Rodella, del sindaco di Acquafredda Maurizio Donini, del parroco di Carpenedolo, don Riccardo Bergamaschi e dei due figli dell’appuntato, Vincenzo e Adriano Forleo.

Sono ormai trascorsi 47 anni dal triste evento: il 18 febbraio 1977, l’appuntato Lorenzo Forleo, all’epoca in servizio alla Stazione Carabinieri di Carpenedolo, fu assassinato da una coppia di terroristi mentre accompagnava i figli a scuola. Il militare, notando un uomo che stava tentando di rubare un’Alfa Romeo parcheggiata nei pressi della stessa scuola, interveniva immediatamente per bloccarlo; in quello stesso istante, però, da una Autobianchi A112, un complice dell’altro criminale, esplodeva dei colpi di pistola alle spalle dell’Appuntato Forleo che, ferito gravemente, morì tre giorni dopo in ospedale. Per quell’efferato omicidio furono poi arrestati i terroristi Giuseppe Piccini e Italo Dorini, autori anche dell’attentato in piazza Arnaldo del 16 dicembre 1976 a Brescia.

Particolarmente toccante il contributo offerto dagli alunni della scuola media statale “Angelo Bertazzoli”, i quali, sulla scorta di quanto appreso nell’ambito di una conferenza scolastica tenuta loro dai Carabinieri il giorno 08 febbraio 2024, hanno letto delle riflessioni e delle poesie da loro stessi redatte che hanno emozionato le Autorità e la comunità presente che ha partecipato numerosa.

All’appuntato Forleo, nella circostanza, è stata deposta una corona di fiori alla memoria per l’eroico gesto compiuto il 18 febbraio 1977.