Carnevale sull’Alpe Cimbra, gli appuntamenti in piazza e sulla neve

giovedì, 8 febbraio 2024

Alpe Cimbra – Arriva la settimana di Carnevale e sull’Alpe Cimbra si vivranno mille emozioni tra natura, sport e relax. Sono numerosi gli appuntamenti nelle località della skiarea, ecco il cartellone completo.

SABATO 10 FEBBRAIO

FOLGARIA-FONDO GRANDE – CORSO DI TELEMARK

Sei pronto per un’avventura sulla neve come nessun’altra? La Scuola Italiana Sci e Snowboard Folgaria ogni sabato fino al 17 febbraio organizza il corso di Telemark. Dalle 14 alle 16:45 ci sarà l’opportunità di scoprire l’affascinante stile di sci con un maestro esperto. L’attrezzatura e lo skipass sono inclusi nel costo del corso!

Maggiori informazioni: 0464721805 oppure inviando una mail a fondogrande@scuoladiscifolgaria.it

FOLGARIA – SFILATA DI CARNEVALE DELLA BANDA FOLKLORISTICA DI FOLGARIA

Sfilata di Carnevale della Banda Folkloristica di Folgaria lungo le vie del paese con esibizione.

Ore 17 partenza dall’Hotel Irma di Folgaria.

LAVARONE – FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI

Fiaccolata di Carnevale dei maestri di sci della Scuola Sci Lavarone, aperta a tutti quelli che sanno scendere in autonomia a spazzaneve dalle piste rosse. Ritrovo alle 17:30, discesa: 18:30 presso Lavarone Pista Tablat.

Maggiori informazioni: Scuola Italiana Sci e Snowboard Lavarone 346 7811611 – 334 9532442 oppure info@scuolascilavarone.it

VIGOLO VATTARO – CARNEVALE A VIGOLO VATTARO

Sfilata dei carri e delle mascherine, spettacolo per bambini in Piazza Oreste e infine gnocchi per tutti. Ore 13:30, spettacolo ore 14. Partenza della sfilata – Chiesa di Vigolo Vattaro; spettacolo per bambini in Piazza Oreste Bailoni.

DOMENICA 11 FEBBRAIO

FOLGARIA – GUARDIA – MACCHERONATA A GUARDIA

Maccheronata con crostoli, vin brulè e mascherine, organizzata dal Gruppo Ricreativo Culturale “Guardia” alle 12 presso Centro Civico di Guardia.

LAVARONE – CARNEVALE IN PIAZZA

La Festa di Carnevale a Lavarone. Vieni vestito in maschera a festeggiare con gli animatori il Carnevale, baby dance, giochi e zucchero filato. Alle 16:30 a Lavarone, nella piazza della frazione Chiesa.

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO

FOLGARIA – SFILATA DI CARNEVALE

Sfilata di Carnevale lungo le vie del centro di Folgaria con partenza dalle 17.

FOLGARIA – COSTA GATTISTA PER UNA NOTTE – PARTENZA DA COSTA

Mentre gli sciatori si rilassano partono i nostri 20 gatti delle nevi. Gli esperti gattisti in sella al loro destriero motorizzato iniziano un delicato lavoro di precisi movimenti tra pala anteriore, cingoli e fresa posteriore. Chi non ha mai sognato di salire su un gatto delle nevi? In Alpe Cimbra tutto è possibile! Sei pronto a diventare un gattista per una notte e a scoprire tutti i trucchi di questo straordinario mezzo? Le gite guidate con Gatto delle Nevi avvengono esclusivamente su prenotazione, per un massimo di due persone per mezzo. Ore: 18- 18:30 – 19 a Costa di Folgaria. Ritrovo presso la stazione di partenza della seggiovia quadriposto automatica Costa – Mora.

FOLGARIA – COSTA FIACCOLATA DI SCI STORICO CON LO SPETTACOLO DEI BERSERKER

Qui i protagonisti sono gli antichi abiti fatti di grossi maglioni di lana, pantaloni alla zuava, sci di legno. E a chi ammira i maestri scendere sulla pista ghiacciata sorge spontaneo chiedersi: ma non morivano di freddo? Come fanno a non cadere? La risposta è una sola… passione e abilità che contraddistinguono i Maestri della Scuola Italiana Sci e Snowboard Folgaria. Non mancherà di certo lo spettacolo di guerrieri nordici attorno al fuoco – BERSERKER MEDIEVAL MUSIC. Ritrovo alle 20 a Costa, Folgaria. Inizio fiaccolata alle 20:30.

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO

FOLGARIA – FESTA DI CARNEVALE

Festa di Carnevale con animazione per bambini. Alle ore 16:30 in Piazza Marconi, Folgaria.

LAVARONE – CARNEVALE CON GLI ALPINI

Gnocchi, grostoli, vin brulè, cioccolata e thè caldo preparati per voi dagli Alpini di Lavarone in compagnia della Baby Dance con gli animatori! A partire dalle ore 14.30 a Frazione Gionghi – piazzale municipale, Lavarone.

VIGOLO VATTARO – CARNEVALE A VATTARO

Carnevale a Vigolo Vattaro con sfilata dei carri e delle mascherine, giochi e animazione per bambini e infine gnocchi al pomodoro e sardelle per tutti! Alle ore 14 in Piazza San Rocco.

Maggiori informazioni: presso gli uffici APT tel. 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it.