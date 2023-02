mercoledì, 1 febbraio 2023

Carezza – Campionati bancari europei di sci: Sparkasse Vice-campione europeo. La squadra di sci della Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano ha ottenuto ottimi risultati nell’ambito del 61° Ski Meeting Interbancario Europeo, considerato il più tradizionale ed importante evento in Europa in tema di sport invernali a livello bancario. Quest’anno si è disputato nella zona sciistica di Carezza in Alto Adige.

La squadra della Sparkasse, composta di 20 atleti, si è misurata con circa 900 partecipanti provenienti da 10 Paesi europei di 109 istituti o gruppi bancari, ottenendo un ottimo secondo posto, seguito dai colossi UniCredit con 94 collaboratori partecipanti e Credit Suisse con 35 iscritti. Al primo posto, invece, si è piazzato il Gruppo Intesa San Paolo con ben 77 concorrenti.

Nella classifica individuale hanno conquistato il secondo posto Daniel Niedermair e il terzo posto Christian Delvai. Inoltre, tra i Top 5 classificati troviamo Kathrin Zischg, Verena Kostner, Johanna Rainer e Stephan Putzer.

“Il fatto che siamo riusciti, come Sparkasse, con un team piuttosto e piccolo, di posizionarci quest’anno addirittura al secondo posto nella classifica generale tra i colossi bancari europei, migliorando ulteriormente il già virtuoso risultato precedente che ci aveva visti collocati in terza posizione, dimostra la forza di volontà, la passione e la capacità di prestazione della squadra Sparkasse”, commentano soddisfatti il Presidente Gerhard Brandstätter, il Vice-Presidente Carlo Costa e l`Amministratore Delegato nonché Direttore Generale Nicola Calabrò che hanno espresso le loro congratulazioni, alle quali si è unita la Presidente del Collegio Sindacale, Martha Florian von Call.