Carenza di personale sanitario, ecco la soluzione per l’ospedale di Esine

lunedì, 5 giugno 2023

Breno (Brescia) – “Ospedale di Esine, trovata una soluzione alla carenza di personale“. Il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini (nella foto), si dice soddisfatto per l’esito della Conferenza d’Ambito, che si è conclusa nel tardo pomeriggio a Breno (Brescia). “La carenza di personale – ha dichiarato Moraschini – è uno dei problemi cronici dell’ospedale, ma, grazie al confronto odierno, insieme alla Direzione, alla Comunità Montana di Valle Camonica e a Regione Lombardia, siamo riusciti a trovare una soluzione concreta che permetterà di superare lo stallo sanitario”.

Nel ringraziare i consiglieri regionali Diego Invernici e Davide Caparini e il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Alessandro Bonomelli, il presidente Moraschini fa sapere che nelle prossime settimane seguiranno incontri con i sindacati e tutti i portatori di interesse per far fronte in modo più strutturale a questo annoso problema.

“Il delicato tema della Sanità in Valle Camonica resta una priorità – ha aggiunto Bonomelli – ma sono convito che insieme ai sindaci e a tutti gli attori coinvolti, con il supporto prezioso della Provincia, saremo in grado di trovare soluzioni stabili, utili a garantire i fondamentali servizi sanitari, ai cittadini camuni”.