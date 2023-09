Carabinieri, Riva del Garda: insediati il Maggiore Bagnolo e il Capitano Marchese

martedì, 19 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Avvicendamento ai vertici della Compagnia carabinieri di Riva del Garda (Trento): si è insediato il Maggiore Francesco Bagnolo, nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Riva del Garda, che subentra al Tenente Colonnello Antonio Patruno trasferito al Comando del Reparto Operativo di Pesaro.

Il Maggiore Bagnolo, 45 enne ed originario di Arezzo, è laureato in “Giurisprudenza” e giunge nella cittadina trentina unitamente alla propria famiglia. Nella sua carriera, dopo essersi arruolato nel novembre del 2004 come carabiniere ausiliario, negli anni 2008 e 2009, ha frequentato con successo il “49° Corso Applicativo” presso la “Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri” di Roma: promosso Sottotenente, è stato trasferito dapprima al Nucleo Operativo Radiomobile di Martina Franca, in provincia di Taranto e, dopo 6 anni, è stato destinato al Comando Provinciale di Rieti con l’incarico di comandante del Nucleo Investigativo, dedicandosi in particolare alle delicate indagini relative al terremoto di Amatrice e Accumoli del 24 agosto 2016. Prima di giungere a Riva del Garda, il Maggiore Bagnolo Francesco prestava servizio in Toscana, in provincia di Pistoia, al Comando della Compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio.

Inoltre è giunto anche il Capitano Stefano Marchese, nuovo comandante del Nucleo Operativo Radiomobile a seguito del trasferimento del Capitano Riccardo Cuneo presso la Compagnia di Scandicci.

Il Capitano Marchese, sposato, padre di due figli e laureato in “Scienze Sociali Criminologiche Applicate alla Sicurezza”, è nato a Roma nel 1968 e si arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel lontano 1988 frequentando la Scuola Allievi Sottufficiali di Velletri. Promosso Vicebrigadiere, ha prestato servizio per due anni presso la Stazione di Albareto d’Adige in Provincia di Verona prima di essere destinato Reparto Operativo del capoluogo scaligero, ove è rimasto per gran parte della sua carriera. Promosso Ufficiale nell’anno 2018, ha retto il Comando della Tenenza di Muggia in provincia di Trieste per 5 anni, prima di essere destinato con il grado di Capitano al Comando del Nucleo Operativo Radiomobile di Riva del Garda. I due Ufficiali sono stati già ricevuti dal Comandante Provinciale di Trento e, nei prossimi giorni, si presenteranno alle Autorità Amministrative locali e ai dirigenti delle altre Forze di Polizia del territorio.