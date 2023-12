Carabinieri Cavalese, serata su modalità accesso scena del crimine

venerdì, 1 dicembre 2023

Cavalese – Presso la caserma del Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa, si è tenuto un incontro organizzato dalla Compagnia Carabinieri di Cavalese in collaborazione con la Croce Rossa, al quale hanno partecipato le componenti “tecniche” del volontariato operante in Val di Fassa che svolgono un ruolo fondamentale per l’intera collettività. Durante l’incontro è stato spiegato ai partecipanti come affrontare un intervento di soccorso, su una potenziale scena del crimine.

La serata, si inserisce nel solco delle iniziative promosse dal Comando Provinciale di Trento e mirate a rafforzare la sinergia con le variegate articolazioni del volontariato operativo trentino, che spesso si trova ad intervenire a stretto braccio con i militari dell’Arma anche in contesti di forte criticità.

All’incontro, al quale hanno presso parte un centinaio di volontari della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco Volontari di Pozza, San Giovanni e Mazzin, del Soccorso Alpino, Protezione ciriole ed i Polinz della Val di Fassa, gli specialisti del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trento addetti ai rilievi tecnici, hanno illustrato tutta una serie di metodologie ed accorgimenti di intervento, utili a non inquinare la scena del crimine nel corso degli interventi di soccorso, citando casi ed esempi tratti dalla loro esperienza lavorativa che hanno suscitato un grande interesse tra i presenti.