Capodanno e dintorni nel comprensorio di Bormio: programma eventi

venerdì, 22 dicembre 2023

Bormio – Il comprensorio di Bormio si prepara ad un Capodanno speciale da festeggiare tutti insieme. Immancabili torneranno le suggestive fiaccolate del 31 dicembre – dalle ore 17 – sulle piste Stelvio di Bormio, Cevedale di Santa Caterina e Doss Alt di Valdidentro; a seguire gli spettacoli pirotecnici che illumineranno di magia le vallate.

Ma oltre alla festa che darà il benvenuto al 2024, tante sono le occasioni per godersi in allegria l’atmosfera natalizia. Ecco gli eventi da non perdere:

26 dicembre 2023 ore 21.00 – Concerto di Natale – Chiesa Collegiata dei SS. Gervasio e Protasio:

Concerto di Natale a cura della Filarmonica Bormiese con esibizione della Junior Band.

Dirige il Maestro Stefano Magatelli

27 dicembre 2023 ore 20.45 – Concerto di Natale della Banda S. Cecilia di Valdidentro – Polifunzionale Rasin, Valdidentro.

27 dicembre 2023 ore 21.00 – Concerto di Natale del gruppo Vocale Li Osc’ – Sala Polifunzionale, Santa Caterina Valfurva.

28 dicembre 2023 ore 21.00 – Serata con Marco Confortola – Sala Polifunzionale S. Caterina Valfurva:

Presentazione de “Il Gioco Del Parco” Un’occasione speciale per conoscere il temerario alpinista italiano e ascoltare direttamente dalla sua voce le esperienze che ha vissuto sulle montagne più alte del mondo.

Ingresso libero, gradita la prenotazione telefonando al 0342 935544.

29 dicembre 2023 ore 17.00 – Nono incontro con i Nobel per la Letteratura – Sala Conferenze Della Banca Popolare Di Sondrio, Bormio:

Dario Fo, Giullare del popolo: un racconto tra letture e immagini. Coordina Leo Schena; conducono Guido De Monticelli e Lucia Valcepina.

29 dicembre 2023 e 5 gennaio 2024 ore 20.00 – Ciaspolata in notturna con Marco Confortola: Emozionante ciaspolata notturna adatta a tutti nei boschi del Parco Nazionale dello Stelvio. Un venerdì sera diverso: al chiar di luna e a diretto contatto con la natura, in compagnia della Guida Alpina Marco Confortola. Info ed iscrizioni: entro le 16.30 del giorno precedente presso l’ufficio turistico di S.Caterina Valfurva. tel. 0342 935544 – info.valfurva@bormio.eu

29 dicembre 2023 ore 21.00 – Zimba e la magia del Natale – Polifunzionale Rasin, Valdidentro:

Spettacolo per famiglie. Zimba va a fare visita a Babbo Natale per sincerarsi di come stia dopo aver trascorso la notte in giro per il mondo a consegnare regali. Al suo posto trova però una lettera in cui Babbo comunica di essersene andato ad Honolulu per godersi il caldo. Trovandosi da solo in casa di Babbo Natale, Zimba inizia a sbirciare tra i suoi effetti personali e scoprire le sue magie, non riuscendo però ad evitare di combinare innumerevoli danni. Riuscirà Zimba, con l’aiuto dei bambini, a rimettere tutto in ordine, prima del ritorno di Babbo Natale?

Biglietti: Posti limitati in vendita su www.bormio.eu/it

31 dicembre 2023 dalle ore 17.00 – Fiaccolate di fine anno:

Fiaccolate sulle piste Stelvio di Bormio, Cevedale di Santa Caterina e Doss Alt di Valdidentro; a seguire spettacoli pirotecnici.

02 gennaio 2024 – ore 14.00 – Pattinaggio sul ghiaccio a Bormio:

Una festa di inizio anno pattinando insieme sul ghiaccio con l’animazione per bambini a cura del Gruppo Animando, l’evento è gratuito.

02 gennaio 2024 – ore 21.00 – Paolo Casiraghi in “Suor Nausicaa” – Polifunzionale Rasin, Valdidentro:

Show di cabaret. Direttamente dal palcoscenico di Zelig e Colorado, il simpaticissimo comico Paolo Casiraghi arriva a Valdidentro per portare in scena il suo show di cabaret dedicato all’esilarante figura di “Suor Nausicaa”, eclettica monaca bergamasca motociclista dal forte temperamento. Non mancheranno gli altri innumerevoli personaggi che lo hanno reso famoso.

Biglietti: Posti limitati in vendita su www.bormio.eu/it

04 gennaio 2024 ore 17.00 – Back to Dance – Piazza Cavour/Kuerc, Bormio:

Musica e animazione. Un vero e proprio viaggio musicale nei migliori anni della dance. Una serata in cui dj e vocalist faranno cantare e ballare il pubblico sulle più famose hit degli anni ‘90-2000, con coreografie e scenografie per un coinvolgimento dal divertimento assicurato.

04 gennaio 2024 ore 18.00 – Sci di fondo in notturna – Pista Valtellina S.Caterina, Valfurva:

Per provare l’esperienza di sciare con gli “sci stretti” in notturna la Proloco di Valfurva, in collaborazione con i maestri di sci di fondo di S.Caterina Valfurva, organizzano una sciata in notturna sulla pista di fondo Valtellina. La pista sarà illuminata dalle fiaccole, è consigliato il frontalino. L’ingresso in pista è gratuito, ritrovo alle ore 18.00 presso il centro La Fonte. Info: Scuola Sci Fondo S.Caterina Valfurva tel. 334 2309939.

04 gennaio 2024 ore 21.00 – Concerto di Capodanno – Pentagono di Bormio:

Concerto di Capodanno a cura dell’Orchestra Vivaldi e degli amici della musica di Sondalo. Direttori: Lorenzo Passerini ed Ernesto Colombo.

04 gennaio 2024 ore 21.00 – Racconti di arrampicata (più o meno) libera – Polifunzionale Rasin, Valdidentro:

Un’appassionante serata a tema alpinismo e arrampicata organizzata dal CAI Valdidentro in compagnia di Martino Quintavalle e Caterina Bassi. Ingresso libero.

05 gennaio 2024 ore 21.00 – XXII Rassegna corale – Chiesa Parrocchiale di Premadio, Valdidentro:

Suggestiva e coinvolgente esibizione del coro Seraphims Gospel Choir di Tirano e Coro Città di Morbegno. Introduzione del Coro Stelvio diretto da Matteo Bertolina.

06 gennaio 2024 ore 15.00 – Performance sul ghiaccio – Isolaccia:

Le ragazze della scuola Osa On Ice si esibiscono in una suggestiva performance di pattinaggio artistico sul ghiaccio sulla pista di Isolaccia.

Tutti gli eventi sono consultabili sul sito: www.bormio.eu/it/calendario-eventi