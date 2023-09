Capo di Ponte: Volley Brescia in ritiro, match esibizione e iniziative del Gruppo Aragosta

giovedì, 21 settembre 2023

Capo di Ponte (Brescia) – È tempo di ritiro per la Consoli Sferc McDonald’s Brescia che tra domani, venerdì 22 settembre, e sabato 23 settembre trascorrerà due intense giornate in Valle Camonica, la valle dei Segni.

La società bresciana che dal 15 ottobre parteciperà al Campionato di pallavolo di serie A2 maschile, ha accolto con grande entusiasmo l’invito del Gruppo Aragosta, associazione che da anni in valle organizza eventi solidali con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’ospedale di Esine, tra questi il più noto è la Run Aragosta che ogni estate porta a Capo di Ponte oltre 1600 persone. Il mini ritiro è organizzato in collaborazione con la Comunità montana di Valle Camonica Assessorato allo sport, l’Asc Capo di Ponte, l’Asd Sellero Novelle, i Comuni di Capo di Ponte e Sellero e grazie al contributo del main sponsor della manifestazione Good Beer.

Epilogo della due giorni sarà il test match nel quale i bresciani affronteranno sabato 23 nel palazzetto di Capo di Ponte alle 17:30 la Conad Reggio Emilia. L’ingresso al palazzetto previsto dalle 16.15 è gratuito. Il mini ritiro inizierà di fatto venerdì pomeriggio con il primo allenamento nella palestra di Sellero al termine del quale i tucani avranno il piacere di incontrare e conoscere sul campo, una sessantina di ragazze delle due locali società di pallavolo.

Nella mattinata di sabato dopo un breve warm up mattutino in stile campionato presso la palestra di Capo di Ponte, l’intera squadra con i dirigenti sarà accompagnata da una guida nella visita alle incisioni rupestri patrimonio Unesco. A seguire è in programma un pranzo nel quale i giocatori incontreranno sponsor, tifosi e appassionati.

Prima dell’amichevole in programma nel pomeriggio al palazzetto dello sport di Capo di Ponte è prevista una esibizione della ASD Sellero Novelle contro la Polisportiva Edolese e una seconda visita alle incisioni riservata a sponsor e tifosi che possono ancora aggregarsi contattando il Gruppo Aragosta al 348 1524323.

L’amichevole è di fatto la prima apparizione in terra bresciana della nuova Consoli Sferc McDonald’s dopo il test vittorioso a Reggio Emilia e l’utile allenamento congiunto con Piacenza di Superlega della scorsa settimana. il cammino di preparazione dell’Atlantide Pallavolo Brescia dopo questa due intensa due giorni in Valle Camonica, proseguirà la prossima settimana con il ritiro in Sardegna che si concluderà con il quadrangolare di Sant’Antioco.

Nel frattempo la società ha aperto la campagna abbonamenti “10 e lode” con la possibilità di acquistare i tagliandi scontati su Vivaticket sia on line sia presso i rivenditori autorizzati in tutta la provincia.