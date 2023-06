Capo di Ponte, svelata l’edizione 2023 della Run Aragosta

lunedì, 26 giugno 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Si avvicina uno degli appuntamenti di grande richiamo per la Valle Camonica: la Run Aragosta, camminata benefica della Valle dei Segni, in programma domenica 27 agosto. Il ricavato della manifestazione, che verrà preceduta sabato 26 agosto dalla Capa Skale, sarà devoluto in beneficienza all’ospedale di Esine e alla Rsa F.lli Bona di Capo di Ponte.

Il 27 agosto sarà la quinta edizione della Run Aragosta e in questi anni è stato un crescendo di attività: 1.600 i partecipanti lo scorso anno con circa 17mila euro raccolti. L’edizione 2023 – sostengono gli organizzatori – cercherà di superare queste cifre, anche se l’obiettivo primario della Run Aragosta vuole essere quello di onorare la memoria di Michele, un amico scomparso, e di sostenere l’attività dell’ospedale di Esine e la casa di riposo di Capo di Ponte. Alla presentazione erano presenti gli organizzatori, con in testa Federico Polonioli, presidente del gruppo Aragosta, e l’assessore allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri.

“Run Aragosta – spiegano gli organizzatori del Gruppo Aragosta di Capo di Ponte – è un evento che riesce a far collaborare in armonia con senso di aggregazione e collaborazione e condivisione degli obiettivi tutte le associazioni presenti sul territorio capontino e altre associazioni dei paesi limitrofi, solo grazie a questa sinergia questo evento è possibile e noi ringraziamo di cuore tutte le Associazioni e i volontari coinvolti per l’aiuto e il sostegno”.