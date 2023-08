Capo di Ponte: il grande cuore dei volontari per gli ospiti della Rsa

giovedì, 24 agosto 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Un grande gesto di solidarietà verso gli ospiti della casa di riposo F.lli Bona di Capo di Ponte (Brescia). Il gruppo di volontari della Rsa di Capo di Ponte, che conta una cinquantina di iscritti, ha organizzato un’iniziativa speciale e il ricavato è stato destinato all’acquisto di un gazebo che sarà posizionato all’interno del parco della struttura a disposizione degli ospiti.

“Da 13 anni – spiega Vittoria Ferrari, presidente del gruppo di volontari che opera presso la struttura di Capo di Ponte – vengono svolti dal nostro gruppo una serie di iniziative a supporto degli ospiti in particolare ci occupiamo del trasporto e di tener pulito i giardino della F.lli Bona e nel corso dell’anno organizziamo iniziative di raccolta fondi, in passato anche una sottoscrizione a premi, con la finalità di donare il ricavato alla casa di riposo”. “Quest’anno – prosegue Vittoria Ferrari – abbiamo organizzato un pranzo d’asporto – polenta e brasato – che ha avuto grande successo e il ricavato è servito per l’acquisto di un grande gazebo”.

Nel pomeriggio di ieri si è svolta la cerimonia di consegna del gazebo alla Rsa Fondazione Fratelli Bona alla presenza di don Pierangelo Pedersoli, del direttore della Rsa Christian Ramus, oltre agli ospiti, ai loro familiari, agli alpini e al gruppo volontari.

E’ stato un momento di festa e il direttore Cristian Ramus ha spiegato: “Oggi è un giorno speciale, dobbiamo ringraziare il gruppo dei volontari della casa di riposo con i quali condividiamo con loro i progetti e le iniziative che portano avanti per gli ospiti della nostra Rsa. E a loro va il nostro ringraziamento”. Durante la cerimonia è intervenuta Vittoria Ferrari che ha sottolineato: “E’ bellissimo trovarsi in sintonia e a noi piace tantissimo ritrovarci: è la prima festa che ci rivede tutti insieme dopo il Covid, torniamo a socializzare e il nostro augurio è che queste iniziative possano continuare a lungo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che ci sostengono”.

di An. Pa.