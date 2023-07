Cantieri aperti a Vezza d’Oglio, il sindaco Occhi: “Anno di grandi opere”

mercoledì, 5 luglio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Nel paese dell’Alta Valle Camonica sono aperti numerosi cantieri, quello più importante è sicuramente il parcheggio nel centro paese davanti al municipio, mentre sono in corso sulle strade comunali lavori di asfaltatura e interventi di manutenzione. Inoltre il Comune di Vezza d’Oglio ha ottenuto contributi da Regione Lombardia per realizzare la bretella tra la statale 42 e il Centro Eventi Adamello e sull’illuminazione pubblica che porterà a un risparmio energetico.

“E’ un anno importante per il nostro territorio, partendo dal parcheggio davanti al municipio, le asfaltatura e anche interventi sul territorio, ad esempio la manutenzione del sentiero della Grande Guerra”, spiega il sindaco di Vezza d’Oglio, Diego Occhi (nella foto). “L’obiettivo – prosegue – è migliorare il paese offrendo servizi a residenti e turisti”.

Complessivamente sono previsti investimenti per oltre 3 milioni di euro. I lavori del parcheggio stanno procedendo velocemente, l’impresa è già arrivata al livello della statale 42 e durante il mese d’agosto una parte potrebbe anche essere aperta alle auto. A opera conclusa sarà risolto uno dei problemi di Vezza d’Oglio.

In queste settimane sono in corso i lavori di asfaltatura delle strade comunali, iniziati in via Vaiana e proseguiti in via Dante e nelle prossime settimane interesseranno altre strada del paese camuno. E’ infine prevista la manutenzione del sentiero della Grande Guerra di Cima Rovaia.

I prossimi intervennti saranno: bretella tra la statale 42 e il Centro Grandi Eventi e rifacimento dell’illuminazione pubblica, con trasformazione a led che porterà a un risparmio.