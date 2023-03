Cantiere aperto alla Navigazione lago d’Iseo, Zampoleri: “Previsti interventi per 12 milioni”

venerdì, 31 marzo 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Due nuove motonavi elettriche per la Navigazione lago d’Iseo. L’attuale flotta – composta da 14 motonavi – sarà presto ampliata da altre tre, la Predore e due imbarcazioni elettriche. Le novità della Navigazione Lago d’Iseo sono state svelate oggi nell’iniziativa “Cantiere aperto“, con la visita al cantiere navale di Costa Volpino (Bergamo), alla presenza di Alessio Rinaldi, presidente dell’Autorità di bacino, Giuseppe Faccanoni, Diego Invernici ed Emiliano Zampoleri, rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore di esercizio della Navigazione lago d’Iseo, e dei tecnici della Navigazione.

Tra Ministero dei Trasporti e Regione Lombardia sono stati stanziati per la Navigazione lago d’Iseo 12 milioni di euro, di cui 9 milioni per le due motonavi elettriche e gli altri tre milioni per la manutenzione delle motonavi in esercizio (in particolare un un milione e 600mila euro per l’imbarcazione Iseo), opere complementare su pontili e ormeggi.

CANTIERE APERTO – Negli ultimi due anni sono stati effettuati interventi di manutezione straordinaria su quattro imbarcazioni: “Costa Volpino” (106.124 euro), seguita da “La Naf” (267.468 euro), “Marone” (76.060 euro) e “Città di Bergamo” (337.119 euro). Attualmente è in cantiere “Ninfea” con un intervento superiore ai 100mila euro. Nel corso del 2023 saranno effettuate opere per efficientamento energetico del cantiere navale, manutenzione della sede di Costa Volpino e interventi su ormeggi pontili e pensiline per complessivo un milione 565mila euro, che sono già state appaltate.

L’INTERVENTO – Ora è tornata in esercizio la motonave “Città di Bergamo”(nella foto in basso), che trasporta fino a 430 passeggeri ed è il fiore all’occhiello della Navigazione Lago d’Iseo. Oltre agli interventi su parti meccaniche, arredi e impianti elettrici e di sicurezza, il wrapping della “Città di Bergamo” è stato completato con nuovi colori e look, che colpisce quando naviga nelle acque del Sebino.

“E’ stato un intervento importante quello effettuato nei mesi invernali sulla motonave “Città di Bergamo” – spiega Emiliano Zampoleri, direttore di esercizio della Navigazione lago d’Iseo – e sarà importante per i mesi primaverili ed estivi dove – in concomitanza con BergamoBrescia capitale della cultura – prevediamo un incremento di presenze rispetto allo scorso anno”. “Per il futuro – aggiunge Zampoleri – abbiamo un importante finanziamento per l’acquisto di due motonavi elettriche con l’iter che si concluderà nel 2024″.

MOTONAVE PREDORE – La Navigazione Lago d’Iseo, dopo la chiusura della fase legata al contenzioso con la Zara Meccanica Srl, ha previsto sulla motonave “Predore” un intervento da circa un milione di euro per poterla fare entrare in esercizio. Le opere dovrebbero concludersi entro il tardo autunno, quando la flotta della Navigazione passerà dalle attuali 14 navi -di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e una massima di 430 (Città di Bergamo) – salità a 15 e in futuro, con le due elettriche che saranno acquistate nel 2024, passerà a 17. La Navigazione conta 44 persone, tra personale di bordo e di terra, che nel periodo estivo supera i 51 dipendenti.

