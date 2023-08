Canazei, lavori sulla statale 641 del Passo Fedaia

mercoledì, 30 agosto 2023

Canazei (Trento) – Il “pent del Peles“, lungo la strada statale 641 del Passo Fedaia, sarà messo in sicurezza sia per quanto riguarda la conservazione della struttura, sia a garanzia della tutela dal rischio sismico e di valanghe. Ieri la consegna dei lavori, alla presenza – tra gli altri – del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, del sindaco di Canazei Giovanni Bernard, del procurador della Val di Fassa Giuseppe Detomas e del consigliere provinciale Luca Guglielmi.

Le operazioni avranno una durata di 6 mesi, mentre il costo dell’opera ammonta a circa 1,5 milioni di euro. “L’obiettivo è di migliorare un’infrastruttura importante per questo territorio – ha spiegato il presidente Fugatti -. L’opera è funzionale ad assicurare una maggiore sicurezza ed efficienza della rete viaria che porta a passo Fedaia e alla Marmolada e che permette anche il collegamento con il Veneto”. Soddisfatto anche il sindaco Bernard, che osserva come questo intervento focalizzato sulla sicurezza sia strategico anche in un’ottica di un ulteriore sviluppo turistico del territorio.

Il progetto prevede la sostituzione della campata centrale con una nuova campata in acciaio e calcestruzzo, la realizzazione di uno ‘scudo’ alto 5 metri rispetto al piano stradale, una protezione quindi idonea ad assorbire l’urto di un’eventuale valanga e a proteggere gli autoveicoli in transito. Così come l’allargamento della sede stradale interna al viadotto da 6 a 7 metri, intervenendo sia sulla nuova campata sia sulle due adiacenti laterali. È previsto inoltre il consolidamento di entrambi i piloni del ponte, un rinforzo delle fondazioni mediante la realizzazione di un coronamento di micropali.

Per l’intera durata dei lavori, salvo brevi interruzioni orarie, sarà garantito il transito a senso unico alternato.