Camunia Rally: il driver di Breno Felice Ducoli anticipa le prove speciali

Breno (Brescia) – Il veterano driver di Breno Felice Ducoli, che sarà in gara insieme all’inseparabile Giovanni Maifredini, fa da guida sulle speciali che saranno teatro della sfida i prossimi 25 e 26 marzo. Si corre sulle speciali Sisem, Valsaviore e Astrio. Le iscrizioni chiuderanno il 15 marzo.

Il 9° Camunia Rally sta per esaurire il conto alla rovescia che farà scattare la bandiera tricolore in sede di partenza, nella serata di sabato 25 marzo. Con le iscrizioni che si sono aperte da una decina di giorni, ci addentriamo nel percorso di gara insieme ad uno dei padri del motorsport camuno: Felice Ducoli. Il pilota di Breno in questa edizione sarà al via insieme all’inseparabile Giovanni Maifredini a bordo di una Skoda Fabia: chi meglio di lui può descrivere le prove del territorio della Vallecamonica designate per questa gara dagli organizzatori della New Turbomark Rally Team?

“La valle sembra fatta apposta per ospitare competizioni motoristiche – esordisce Ducoli – . Nel corso degli anni si sono svolte parecchie gare che sono state mitiche: prima del Camunia i rally hanno vissuto anni di gloria con il Vallecamonica valevole per il 2Litri e successivamente con varie Ronde o gare sperimentali come la Aci Brescia o la Rosa Camuna. Non va dimenticato che alcune delle celebri speciali del 1000 Miglia di Campionato Europeo transitavano da qui: la lunghissima Colle San Zeno se la ricordano tutti coloro che l’hanno percorsa almeno una volta!”. “Le cronoscalate o agli slalom, ad esempio la “Malegno-Borno”, la Berzo-Demo” o la “Marone-Zone” che, seppure quest’ultima più in bassa valle, sono sempre state un vero riferimento per i piloti della zona – prosegue -. Le strade nell’ultimo weekend di marzo saranno teatro della sfida; saranno tre prove speciali che verranno ripetute due volte; si presentano molto belle e con una tipologia di tracciato differente tra di loro. Non dimentichiamo che il cambio dell’ora che si dovrà fare proprio in quel weekend potrà anche regalare sorprese con strade più umide o fredde rispetto a ciò che potrebbe essere lo stato attuale.”

Ps1-2 SISEM (4,90 km): “La prova prende il nome dal main sponsor di gara. Nella prima parte si sviluppa una lieve salita seguita da un pezzo pianeggiante; terminato questo tratto comincia una bella discesa fino a giungere al paese di Bienno; tra le case spicca la rotonda del municipio; è una rotatoria molto spettacolare con le vetture 4×4 che sono pronte a derapare per far contento il folto pubblico che verosimilmente sarà assiepato a bordo strada. La prova si conclude con l’ultimo tratto molto veloce fino ad arrivare nel paese di Prestine. E’ la classica prova che non fa classifica ma che può solo creare grattacapi a chi commette un piccolo sbaglio”.

Ps 3-5 Valsaviore (9,45 km): “La prova è lunga ed impegnativa; è quella più a nord del territorio ma comunque non lontano dal centro nevralgico della corsa che sarà Breno. Il crono si presenta subito affascinante con un inizio spettacolare farcito da vari tornanti in salita fino ad arrivare al paese di Andrista; da qui inizia un tratto veloce e tecnico fino a Fresine – minuscola frazione di soli 35 abitanti! – per poi tuffarsi negli ultimi chilometri di velocità fino a Cevo.”

Ps 4-6 Astrio (10,65 km): “Astrio è uno dei tratti celebri del rallysmo camuno; questa prova negli anni si è percorsa in entrambi i sensi di marcia e in qualunque senso, ha sempre presentato parecchie insidie. Si parte da Breno ed il primo tratto è tortuoso almeno fino ad arrivare nei pressi di Pescarzo; a seguire ci si imbatte in un tratto molto veloce fino all’abitato di Astrio, paese dove nacque Gianmario Mazzoli, pilota camuno con il quale ho personalmente vissuto parecchie sfide per non dire le più avvincenti della mia carriera: avevamo un ottimo rapporto di amicizia e le corse erano una bella contesa tra noi due. La speciale prosegue con uno scollino scenografico a cui fa seguito la discesa veloce che porta a fine prova nei pressi di Bienno, non lontano da dove la sera prima si transitava per la prova Sisem.”

Felice Ducoli è un decano delle corse camune ed imprenditore tra i più stimati in Valle Camonica. Nato il 3 dicembre 1956 a Breno, Ducoli incarna il classico profilo del gentleman driver: nella sua carriera, cominciata nel 1984, vanta oltre centoventi gare tra rally e salite molte delle quali con vetture turbo a trazione integrale: gruppo A e Wrc sono state la scelta preferita mentre ora, quando possibile, tocca alle Rally2. La gemma di tanta passione e talento è stata colta alla Ronde Camuna 2007 quando vinse la gara a bordo della Peugeot 206 Wrc che ora staziona come un cimelio nel suo personale garage. Nel curriculum di Ducoli figurano parecchi podi assoluti tra i quali l’ultimo conseguito, nel 2019, proprio al Camunia Rally. Da parecchi anni al suo fianco siede Giovanni Maifredini, anch’esso stimato copilota classe ’63 di Breno.