Camunia Rally, grandi sfide sulle strade della Valle Camonica

venerdì, 22 marzo 2024

Breno (Brescia) – Grande attesa per il Camunia Rally, organizzato dalla New Turbomark Rally Team e in programma nel weekend. Entusiasmo e grandi aspettative per il decimo compleanno dell’apprezzata manifestazione.

I 10 anni della corsa coincidono con un ampio restyling della gara. Per l’occasione sono stati coinvolti molti più comuni: i motori romberanno da Capo di Ponte a Paspardo, tra Breno e Bienno, per raggiungere Pisogne, Pian Camuno e Darfo Boario Terme.

Infatti gli organizzatori hanno allargato il loro raggio d’azione, spostando il quartier generale della gara a Darfo Boario Terme. Da lì avranno sviluppo tutte le operazioni di gara e da lì la direzione potrà gestire con maggior coinvolgimento tutta la logistica della competizione. Il luogo deputato a quartier generale sarà infatti il Centro Congressi di Boario, che, con la sua area esterna di 5000 metri quadrati, ospiterà il parco assistenza, mentre le attrezzate sale interne saranno adibite a direzione gara, centro classifiche e sala stampa. Un salto di qualità non indifferente per una competizione in continua crescita: partita con il format rally day, la gara si è via via sviluppata sino ad ottenere la validità per la Coppa Rally di Zona3 che da quest’anno, include solo le principali gare di Lombardia.

Era importante avere una sede logistica adatta ad accogliere i 118 iscritti: “Stiamo parlando di cifre importanti che testimoniano lo stato di salute del rallysmo lombardo ed in generale, della voglia di rally che ha questa Valle”, sottolinea Claudio Zagami della New Turbomark Rally Team. “ Come abbiamo fortemente voluto, siamo riusciti a superare il numero degli iscritti del 2023, quando al via furono 116”.

Un anno fa a trionfare fu Luca Bottarelli (foto © Alquati) insieme al palermitano Marco Pollicino. Il pilota bresciano fu protagonista di una competizione di primissimo livello che lasciò tutti senza fiato. I vincitori delle ultime due edizioni- Luca Bottarelli ed Andrea Nucita – sono stati grandi protagonisti sulle strade tricolori del Ciocco solo pochi giorni fa e per questo non saranno della partita.

La palla del favorito torna dunque nelle mani di Ilario Bondioni, che il Camunia lo ha vinto per quattro volte consecutive tra il 2017 ed il 2021, di cui due con Maria Panteghini, la stessa navigatrice che lo affiancherà nella presente edizione. Il pilota di Bienno avrà però sicuramente filo da torcere, con numerosi rivali pronti a dire la loro. In primis il pluricampione sloveno Rok Turk che, con il numero 1 sulle portiere, utilizzerà una Hyundai i20N, unica vettura non Skoda tra le auto presenti in Rally2. Poi da Mirko Zanardini, pistaiolo e polivalente driver di Costa Volpino che punta a fare bene. Nel gruppo dei bresciani figurano anche Mirko Farea, Alberto Dall’Era, “Obi” Guerra, Flavio Brega o Pablo Biolghini ma altre insidie arriveranno da fuori provincia visto che l’ossolano Davide Caffoni è un altro di quelli che non ama arrivare secondo. Attenzione poi alla Citroen Wrc di Mirko Puricelli, possibile outsider.

Nelle altre classi spiccano i nomi di Alan Rochi e Simoine Fumagalli in S1600 Vittalini, Rivaldi e Grimaldi in R3, Pederzani, Doretto, Ghirardi e l’assessore volante Vielmi in Rally4, Mendeni e Moroni in R2, Denunzio e Iani in Rally5, Panteghini in A7, Patt e Marini in N3, Bergomi, Magoni e Formolli in N2.

Il 10° Camunia Rally, come detto, sarà il secondo appuntamento della Coppa Rally di Zona3, viatico fondamentale per chi vorrà accedere alla finale di Coppa Italia al Rally della Lanterna del prossimo autunno. La corsa sarà valida anche per il Trofeo Pirelli Accademia, il Michelin Trofeo Italia e l’R Italian Trophy.

Le prove speciali in programma sugli asfalti camuni saranno la Astrio-Sisem, in programma per due volte nella giornata di sabato 23 marzo, la Val Palot e la Montecampione, anch’esse da bissare, domenica 24 marzo.

Primo crono sabato sarà la Astrio-Sisem di ben 15 chilometri, che verrà disputata alle 16.13 ed in notturna alle 20.51; il senso di marcia della speciale sarà differente rispetto agli ultimi anni con lo start che avverrà a Mezzarro e lo stop a Pescarzo. Partenza ed arrivo saranno nella piazza generale Ronchi di Breno.

Le location sportive della gara sposteranno poi il baricentro nella parte bassa della Valle Camonica, rispolverando tratti già utilizzati in passato per il Rally 1000 Miglia a validità europea. La giornata di domenica comincerà con i 10 chilometri della Val Palot, celebre tratto iniziale della mitica prova Colle San Zeno, che negli anni ha visto tutti i massimi campioni europei cimentarcisi; chilometraggio simile per la prova successiva, la Montecampione, stage che gli appassionati ricordano molto bene grazie al suo adrenalinico mix di salita e discesa. Anche queste due speciali verranno percorse per due volte prima della cerimonia finale, che avverrà alle ore 15.41. In totale saranno più di 70 i chilometri da dedicare al cronometro.

Non mancherà una sorpresa per celebrare i dieci anni del Camunia Rally e chiudere in bellezza la due giorni: domenica alle 21 al Centro Congressi di Boario si terrà un live acustico del bresciano Omar Pedrini, che ripercorrerà gli anni d’oro dei Timoria fino ai successi più recenti, come il singolo “Dolce Maria”. Lo “zio rock” ha annunciato da alcuni mesi la riduzione delle sue esibizioni live, ma non ha saputo dire di no alla proposta di una serata che potrà arricchire una cornice già di per sé fantastica, quella del Camunia Rally 2024. L’ingresso sarà gratuito e l’evento sarà a sostegno di Cooperativa Arcobaleno di Breno e Cooperativa Azzurra di Darfo Boario Terme.

“Siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto questo prestigioso traguardo: dieci edizioni sono un numero davvero importante; negli anni la gara è cresciuta così come noi, allora agli esordi, che siamo cresciuti come gruppo organizzatore arrivando ora a promuovere numerose gare sul territorio nazionale” sottolinea Claudio Zagami, a capo della New Turbomark Rally Team “Ogni anno ci prefiggiamo di apportare novità e promuovere iniziative collaterali perché la Valle ricambia sempre la nostra fiducia sia a livello di iscritti che come risposta del territorio.

Quest’anno la chicca vera e propria sarà l’esibizione di Omar Pedrini, leader dei Timoria e nostro caro amico. La collaborazione con gli enti locali è fattiva e sono loro, ormai, che ci contattano per portare la gara nelle loro zone, segno che il Camunia Rally è un evento che non solo esercita fascino in un territorio che vive la passione dei motori, ma che crea un indotto decisamente importante, specie in una stagione turistica che deve ancora sbocciare. Siamo fieri di essere promotori del Camunia Rally”.

“La Comunità montana di Valle Camonica e lieta e orgogliosa di sostenere un evento sportivo importante come il Camunia Rally, giunto quest’anno alla sua decima edizione: una manifestazione capace di attirare sul tracciato moltissimi appassionati e spettatori, in cui l’agonismo della competizione si unisce ai sani i valori dello sport e del divertimento” dichiara l’assessore allo Sport della Comunità Montana, Massimo Maugeri. “Grazie al grande impegno del comitato organizzatore New Turbomark ogni anno piloti esperti si danno battaglia sulle strade della Valle Camonica, tra curve e rettilinei, in uno scenario naturale unico per la sua bellezza: anche grazie ad eventi come questi la Valle dei Segni è conosciuta sempre più come la Valle dello Sport”.

Presenti alla presentazione dell’evento, tenutasi nella sede della Comunità Montana a Breno, anche sindaci ed amministratori dei sette Comuni coinvolti: Paspardo, Capo di Ponte, Breno, Bienno, Darfo Boario Terme, Pian Camuno e Pisogne, che hanno espresso soddisfazione per la possibilità di ospitare l’importante manifestazione rallistica.