Camuna Kickboxing Academy, festa per i 35 anni del coach Luca Zani

lunedì, 1 gennaio 2024

Valle Camonica – “Grazie a tutti per la bellissima sorpresa! Mi avete fatto un fantastico regalo; trovarvi tutti qui in mio onore, mi ha scaldato il cuore! Del resto siete parte della mia famiglia, una famiglia allargata e meravigliosa!”. Sono queste le parole commosse del vice presidente della Camuna Kickboxing Academy che nella mattina di ieri ha ritrovato la sua squadra ad accoglierlo, per brindare in suo onore.

“Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti, ringraziare la mia Adriana che vi ha disturbato proprio per l’ultimo dell’anno; magari eravate intenti a cucinare per il cenone di stasera…ed invece siete tutti qui con me! Ne approfitto per augurarvi un buon inizio anno ci vediamo presto per riprendere i nostri allenamenti e provare a fare meglio di questo 2023!”.

Il fighter nazionale, anche per il suo compleanno, non ha dimenticato il ruolo importante che ricopre nel suo team e, oltre a scambiare chiacchiere e battute con tutti i presenti, ha ribadito che subito dopo le feste si ritornerà in palestra per affrontare le sfide future.