Campione del Garda: progetto di inclusione sociale all’Univela

martedì, 19 marzo 2024

Campione del Garda (Brescia) – Presentato l’innovativo progetto “Pesci fuor d’acqua” che coinvolgerà 300 ragazzi provenienti da contesti di isolamento sociale, promuovendo così l’inclusione e la consapevolezza ambientale attraverso attività sportive, culturali ed educative.

L’evento punta ad un arricchimento con esperienze culturali corsi di teatro, fotografia e lezioni sulla natura. Verrà ampliato l’orizzonte culturale della comunità della vela, invitando la comunità stessa a unirsi a noi in questo viaggio di scoperta promuovendo la consapevolezza ecologica. Insieme, potremo contribuire a preservare la bellezza del lago e del territorio.

Fino al 31 gennaio 2025 Univela Sailing Campione del Garda ed il Comune di Idro saranno protagonisti di un progetto sociale unico con il contributo di Sport e salute e Regione Lombardia. I giovani coinvolti saranno circa 300.

Finalità: il progetto “Pesci Fuor d’Acqua” si propone di promuovere l’inclusione sociale, lo sviluppo personale e la consapevolezza ambientale attraverso una varietà di attività sportive, culturali ed educative. Focalizzato sulla comunità di Idro, il progetto mira a offrire opportunità di crescita e aggregazione, riducendo il disagio sociale e valorizzando le risorse locali.

Le attività saranno diversificate tra gli sport con corsi di vela, nuoto, paddleboarding, trekking e preparazione atletica saranno attività che offriranno un’ampia scelta per coinvolgere partecipanti di diverse età e abilità.

Seguiranno iniziative Culturali e Creative come Corsi di teatro, fotografia e lezioni sulla natura in modo da ampliare l’orizzonte culturale stimolando la creatività.

Importantissimi saranno i corsi di Educazione Ambientale: in collaborazione con Wwf Travel verranno attuati corsi e percorsi sulla fauna e flora, promuovendo la consapevolezza ecologica.

Nell’era tecnologica non potranno mancare attività di Inclusione Digitale: i ragazzi utilizzeranno le tecnologie digitali, appi e social media per coinvolgere e connettere la comunità, il tutto all’insegna dell’aggregazione, creazione di “luoghi di aggregazione” negli impianti sportivi per mantenere viva la partecipazione.

Gli attori principali che avranno un ruolo attivo saranno i partner locali come il Comune di Idro che interagiranno attivamente per integrare conoscenze e risorse.

I giovani saranno incentivati ad una partecipazione attiva attraverso diverse attività, stimolando la formazione multidisciplinare. Gli stessi giovani saranno parte attiva della comunicazione: utilizzando contenuti video, foto e interazioni online per comunicare in modo coinvolgente.

Uno dei temi di comunicazione e di integrazione sarà la sensibilizzazione ambientale: verranno effettuati Corsi dedicati alla nutrizione ed approfondimenti sull’ambiente promuovendo una consapevolezza ecologica e di benessere.

Ed infine, il tema principale, l’inclusione sociale: tutti dovranno concorrere alla Creazione di un ambiente inclusivo che accoglie partecipanti con diverse passioni e interessi, promuovendo la diversità. www.pescifuordacqua.org

Perché nasce questo progetto, quale è il bisogno? “Isolamento Geografico, Disagio socioeconomico, limitate opportunità, scarso accesso ad attività culturali e sportive, R Isolamento Geografico, Disagio socioeconomico, limitate opportunità, scarso accesso ad attività culturali e sportive, Risorse economiche limitate, mancanza di centri di aggregazione, limitato accesso ad esperienze nautiche, questi i temi che saranno sviluppati”, commentano gli organizzatori.