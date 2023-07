Campionati italiani di pattinaggio a Ponte di Legno, Locandro: “Uno spettacolo con 400 atleti in gara”

domenica, 2 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Grande appuntamento sportivo a Ponte di Legno (Brescia) con i Campionati Italiani di Pattinaggio artistico che si stanno svolgendo al palazzetto dello sport con più di 400 atleti che terranno banco venerdì 7 luglio. Alla manifestazione partecipano pluricampioni mondiali. Gli atleti che conquisteranno i migliori risultati nella kermesse di Ponte di Legno accederanno ai Campionati Mondiali ed Europei, quest’ultimi si svolgeranno sempre al palazzetto dalignese dal 28 agosto al 10 settembre

I Campionati italiani di pattinaggio sono organizzati da ASD Rosa Camuna Skating, presieduta da Ausilio Priuli con il supporto della Federazione. Il comitato organizzatore guidato dal mito mondiale del pattinaggio Sara Locandro.

“A Pon­te di Le­gno – spiega Sara Locandro (nel video) – sono presenti atleti e atleti da tutta Italia, sono giovani ma già pronti per appuntamenti internazionali e lo si è già visto in questi giorni con atleti che hanno fatto impazzire il pubblico”. “I Campionati italiani – prosegue Sara Locandro – sono articolati su due settimane, dopo le gare dei giovani si passerà ad altre categorie e nei prossimi giorni scenderanno in pista i migliori al mondo nel singolo, coppia e artistico e già in questi primi giorni abbiamo visto delle importanti performance. Il li­vel­lo ge­ne­ra­le si è al­za­to e i nostri atleti sono com­pe­ti­ti­vi ai mas­si­mi li­vel­li”.

I Campionati Italiani e i prossimi Europei arrivano dopo una serie di eventi tricolori ed internazionali portati a Ponte di Legno negli scorsi anni, grazie alla collaborazione della Rosa Camuna Skating con Fisr e World Skate. La location dalignese è ritenuta ideale per le gare di pattinaggio e in queste settimane accanto agli atleti e alle atlete sono presenti accompagnatori e le loro famiglie. La kermesse ha quindi un risvolto importante in chiave turistica per l’Alta Valle Camonica. “Queste competizioni – conclude il presidente della Rosa Camuna Skating, Ausilio Priuli – hanno una valenza non solo sportiva, ma anche turistica poiché, oltre ai 400 atleti che si stanno sfidando per gli italiani, il nostro territorio sta accogliendo famiglie, allenatori e appassionati in un ambiente fortemente ospitale, con un clima ottimale e un palazzetto adeguato alle esigenze. Prevediamo 8mila pernottamenti in queste due settimane di gare”.

di A. Pa.