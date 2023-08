CamminaSCUP, trekking sui forti dell’Alpe Cimbra

sabato, 26 agosto 2023

Alpe Cimbra – CamminaSCUP, nella penultima tappa i partecipanti fra giovani impegnati nel Servizio civile provinciale, accompagnatori e amici. Il quinto percorso del trekking lungo il Sentiero della Pace era dedicato alla scoperta dei forti austriaci e del sistema difensivo dell’Alpe Cimbra, da Folgaria a Serrada passando anche dalla Forra del Lupo.

Per la conclusione del cammino, i ragazzi e le ragazze del Servizio civile partiranno dal Monte Zugna fino ad arrivare a un luogo di pace simbolo di tutti i conflitti, la Campana dei Caduti sul colle di Miravalle a Rovereto.

A Forte Cherle, domina l’altopiano di Lavarone, il gruppo ha incontrato l’accompagnatore della giornata, Fernando Larcher, per proseguire quindi verso la località Ortesino e iniziare il cammino. Dopo la tappa al Rifugio Stella d’Italia, l’arrivo a Forte Sommo Alto, dotato di diverse gallerie profonde che portano a postazioni distaccate per mitragliatrici. Da lì i giovani nel Servizio civile hanno quindi raggiunto passo Coe, superato il Rifugio Camini e proseguito fino alla Cappella del Sacro Cuore, un piccolo altare innalzato dal comune di Folgaria per ricordare i caduti di tutte le parti in conflitto nelle due guerre mondiali. Quindi la salita verso il terzo forte della giornata, Dosso del Sommo. Infine la discesa verso la valle di Terragnolo, lungo la Forra del Lupo.