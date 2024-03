Cambio al vertice per la UST CISL Sondrio

lunedì, 25 marzo 2024

Forcola – Si è svolto, presso il ristorante “La Brace” a Forcola (Sondrio), il Consiglio Generale della UST Cisl di Sondrio.

I Componenti del Consiglio Generale sono stati chiamati ad eleggere il nuovo Componente di Segreteria Cisl Sondrio che va a sostituire il Segretario Vittorio Cantoni eletto a Segretario Generale della FIM Milano Metropoli.

“Vi ringrazio per questi meravigliosi anni passati assieme – sottolinea Cantoni – anni che sono stati per me un’occasione di grande crescita sia professionale che umana. Ho potuto conoscere ed apprezzare una Cisl che dovrebbe essere presa a modello per la professionalità e l’efficienza con cui opera sul proprio territorio”.

“La responsabilità dei dirigenti è quella di prendere le decisioni migliori e più funzionali non solo per il presente ma con uno sguardo ai prossimi anni a beneficio di chi rappresentiamo insieme a tutte le categorie, i servizi e le nostre associazioni. Il rinnovamento dei dirigenti rientra a pieno titolo in questa responsabilità per continuare a dare alla Cisl piena operatività” – ha chiosato nella sua introduzione Fumagalli.

Il nuovo Componente di Segreteria UST Cisl Sondrio eletto è Stefano Flematti già Componente di Segreteria della FIRST Cisl Sondrio (Federazione Italiana Rete dei Servizi del Terziario) che insieme a Davide Fumagalli (Segretario Generale) e Ilaria Urbani formeranno il nuovo gruppo dirigente della Cisl di Sondrio.

“Sono contento e orgoglioso di questo nuovo importante incarico che è frutto della fiducia di tante persone, in particolare di tutti coloro che da anni sostengono First Cisl in Banca popolare di Sondrio e delle persone che a vari livelli operano in First Cisl e nella CISL di Sondrio. A tutte queste persone va la mia gratitudine. – queste le affermazioni del nuovo Segretario UST Cisl Sondrio Stefano Flematti – Questo ruolo mi sta a cuore: I CARE avrebbe detto don Lorenzo Milani. Dobbiamo camminare assieme ai lavoratori, alle aziende e a tutti i soggetti politici e civili, dobbiamo diffondere nella società e nel territorio quella partecipazione che è propria dello stile CISL. La strada è lunga, ma come dice un proverbio africano: “se vuoi arrivare primo corri da solo, se vuoi arrivare lontano cammina assieme”.

I lavori della giornata sono poi proseguiti a cura della Segretaria Cisl Lombardia Roberta Vaia che ha affrontato il drammatico e purtroppo sempre attuale tema della “SALUTE E SICUREZZA” sui luoghi di lavoro, approfondendo la campagna nazionale lanciata dalla Cisl “Fermiamo la scia di sangue!”.

Il tutto mentre arrivava la drammatica notizia della dell’incidente mortale verificatosi a Valdisotto sul quale si sono immediatamente espresse unitariamente le sigle del settore edile di CGIL CISL UIL. Vaia ha ricordato come sia quanto mai necessario ed urgente che, attraverso un rinnovato atto di responsabilità collettiva che impegni Governo, Istituzioni, Enti preposti, e Parti Sociali, si giunga in tempi brevi alla stipula di una Strategia Nazionale di prevenzione che preveda piani di intervento mirati, a partire dai seguenti punti:

– Stabilire un sistema di qualificazione delle imprese;

– Definire gli obblighi formativi per tutte le figure della prevenzione in ambito lavorativo;

– Prevedere anche peri grandi appalti privati;

– Attingere dagli avanzi di bilancio dell’INAIL;

– Potenziare il personale per gli organi di vigilanza con nuove assunzioni di ispettori e medici del lavoro;

– Promuovere l’addestramento in ambito lavorativo svolto da personale qualificato;

– Garantire in ogni realtà lavorativa la Rappresentanza per la sicurezza (RLS/RLST/RLSSP);

– Supportare e proteggere tutti coloro che intendono denunciare illeciti, discriminazioni, mancate tutele;

– Avviare un grande piano di formazione;

– Assicurare in ogni realtà lavorativa una adeguata tutela della salute

A seguire il dibattito con l’apporto delle testimonianze di alcuni RLST e RLS (Responsabili dei lavoratori per la Sicurezza) di tutte le categorie della Cisl Sondrio invitati a partecipare al Consiglio Generale. Le conclusioni affidate al Segretario organizzativo ed amministrativo del USR Cisl Lombardia Fabio Nava hanno toccato i principali temi socio-economici e politici attuali leggendoli in prospettiva e tracciando le sfide che una grande organizzazione sindacale dovrà affrontare per mettere al centro delle grandi transizioni le persone, attraverso una sempre maggiore partecipazione per rendere l’attuale sistema più equo, inclusivo e sostenibile.