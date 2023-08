Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Brescia: Maceroni subentra a Tolla

venerdì, 4 agosto 2023

Brescia – Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Brescia: ieri – presso la storica caserma “Leonessa”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, alla presenza del Comandante Regionale Lombardia, Gen. B. Gianluca Campana, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale tra il colonnello t. ST Marco Tolla (cedente) ed il Colonnello t. ST Francesco Maceroni (subentrante). All’evento hanno presenziato una rappresentanza di ufficiali e militari appartenenti ai Reparti dipendenti della provincia.

Il Comandante Regionale, nel ringraziare il colonnello Marco Tolla, che andrà ad assumere un incarico presso il Comando Generale, per l’impegno profuso nel suo periodo di servizio, ha rivolto al Colonnello Francesco Maceroni un caloroso augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.

Il colonnello Francesco Maceroni, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, nel corso della propria carriera ha svolto diversi incarichi, sia operativi che presso lo Stato Maggiore del Corpo. In particolare, ha prestato servizio presso la Tenenza di Sassuolo, il Nucleo polizia economica finanziaria di Palermo, il Nucleo di polizia economico finanziaria di Roma e, da ultimo, quale Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza.