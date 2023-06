Cala l’inflazione, Barbacovi (Coldiretti): “Doppio effetto su famiglie e imprese”

martedì, 6 giugno 2023

Trento – Il calo delle bollette del gas anche se inferiore alle aspettative è un segnale importante per imprese e famiglie costrette a fare i conti per troppo tempo con costi energetici fuori controllo. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al calo dello 0,2% a maggio rispetto ad aprile annunciato a Arera, nonostante il venir meno della componente di sconto prevista dal decreto bollette (DL 34/2023).

“Il ritorno alla normalità per la spesa energetica ha un doppio effetto positivo perché – sottolinea il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi – aumenta il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma riduce anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare. Il costo dell’energia si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione alimentare”.

La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno, secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Enea.