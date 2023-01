Caduta massi sulla Sp92, chiuso tratto della Malegno-Lozio fino alla prossima settimana

mercoledì, 11 gennaio 2023

Malegno – La strada provinciale SP 92 Malegno Lozio è stata chiusa alle ore 18 di oggi, nel tratto dal km 0+700 al km 0+750 nel comune di Malegno (Brescia) a seguito della caduta massi segnalata dai Vigili del Fuoco di Brescia.

Sono in corso le operazioni di disgaggio della parete rocciosa da parte di personale esperto. La strada, per motivi di sicurezza, non potrà essere riaperta prima della conclusione di questo importante e delicato intervento perché è stato rilevato altro materiale roccioso potenzialmente instabile che necessita di un adeguato disgaggio al fine di scongiurare futuri franamenti dello stesso sulla sede stradale. Essendo disponibile e percorribile una strada comunale alternativa, il traffico verrà deviato per quel breve tratto fino alla riapertura della strada provinciale che è prevista per lunedì.