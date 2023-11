Cacciati vicesindaco e assessore: scoppia la polemica a Piantedo

lunedì, 6 novembre 2023

Piantedo (Sondrio) – “Chiediamo spiegazioni sulla decisione del sindaco di revocarci le deleghe”, il vicesindaco di Piantedo Michele Barilani e l’assessore Marco Barini sono stati sostituiti dal sindaco Fabiana Pinoli (nel riquadro) con Tommaso Colli (vicesindaco) e Ivana Pinoli (assessore) e ora siederanno sui banchi del consiglio comunale come semplici consiglieri.

Una scelta – quella del primo cittadino di Piantedo – che ha sollevato non poche perplessità, non solo tra i due amministratori – con alle spalle una lunga esperienza – ma anche dai cittadini. Ora si attende il consiglio comunale del 9 novembre, dove il sindaco comunicherà l’avvicendamento nell’esecutivo. Nel provvedimento di revoca si parla di “mancata fiducia e contrasto tale da non garantire il normale funzionamento dell’organo collegiale”. Il terremoto amministrativo che sta interessando la Giunta di Piantedo potrebbe avere delle ripercussioni anche all’interno dell’assemblea comunale, già a partire da giovedì prossimo.

di C.P.