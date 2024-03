Caccia, sentenza Consiglio di Stato su Ispra: intervento della consigliera Snider

venerdì, 22 marzo 2024

Milano – “È una sentenza storica, la n. 982 del 2024, quella del Consiglio di Stato che dà ragione alla Liguria in tema venatorio, una decisione che potrà fungere da apripista anche nella nostra Regione, venendo incontro alle ragioni dei cacciatori lombardi che da anni lamentano una grave e totale inadempienza di ISPRA in tema venatorio”. Così il consigliere regionale leghista Silvana Snider, membro dell’ottava Commissione Agricoltura, montagna e foreste di Palazzo Pirelli e tra i 42 firmatari, amministratori regionali, di una lettera inviata a Palazzo Chigi.

“Ispa – prosegue Snider – sì è dimostrata inadempiente sia sui calendari venatori che sulle deroghe circa le ‘piccole quantità’ da prelevare. Come scusante ha addotto la mancanza di strumenti per calcolare le ‘piccole quantità’ di selvaggina cacciabile, solo che questa mancanza è diventata cronica negli ultimi dieci anni”.

“La sentenza che riguarda la Regione Liguria – prosegue Snider – conferma di fatto la scorrettezza dell’azione di ISPRA e obbliga definitivamente l’Istituto a fornire i dati alle Regioni. Ho sottoscritto la lettera stesa dai colleghi Massardi, Bravo e Macconi indirizzata al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che segnalava questa anomalia nel sistema dello svolgimento dei compiti istituzionali di ISPRA, chiedendo che venisse ristabilita la competenza decisionale in capo alle Regioni. La petizione invita ad un tempestivo intervento dei Ministri nei confronti dei vertici dell’Istituto affinché ne ripristinino le funzioni come organismo scientifico, e non ideologico, in materia venatoria”.

“In questo documento firmato da 42 Consiglieri regionali compresi i capigruppo di maggioranza, ovvero dalla maggioranza assoluta di Palazzo Pirelli, la Lega, nella persona del collega Floriano Massardi, si è fatta promotore nei confronti del Governo di un incontro interregionale sulla questione, cosicché ISPRA possa tornare ad essere l’organismo scientifico che gli compete senza ideologie contrarie alla caccia, che hanno finora impedito illegittimamente ai cacciatori di svolgere la propria attività”, conclude Snider.

SENTENZA

Oggetto: sentenza Consiglio di Stato del 31/01/2024, n. 982/2024.

Egr. Min. Pichetto Fratin,

Egr. Min. Lollobrigida,

con l’occasione della pubblicazione della sentenza in oggetto (allegata alla presente), corre l’obbligo di segnalare una anomalia nel sistema dello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti ad ISPRA dall’articolo 2 del Decreto 21 maggio 2010, n. 123.

La sentenza stigmatizza un cortocircuito storico individuato nella cronicità della strategia d’azione di ISPRA che corre idealmente sempre sul medesimo binario guidato da un orientamento univoco e costante, spesso ostativo e con effetto paralizzante rispetto all’esercizio delle prerogative e degli obblighi decisionali posti in capo alle Regioni.

Le proporzioni della problematica spaziano dai pareri circa le deroghe di cui alla Direttiva 2009/147/CE e relativa “Guida alla disciplina della caccia” – già richiamati all’interno della sentenza – sino ai calendari venatori regionali.;

Ne è conferma l’arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato che, definitivamente pronunciando, censura il comportamento omissivo di ISPRA con riferimento all’inadempimento dell’Istituto a rendere parere su tutte le questioni assegnate dalla Regione Liguria. Giova sottolineare che le richieste, nel caso di specie, attenevano al parere sul regime di deroga al prelievo di uccelli ed alla determinazione della c.d. “piccola quantità”. Il parere obbligatorio, ma non vincolante, è stato emesso per la deroga (nel segno del diniego), ma non per l’individuazione della piccola quantità. Si profila quindi uno stile di azione prossimo alla ricerca di una imposizione coattiva che il dettato normativo non concede ai pareri dell’Istituto, ritenendolo organismo di supporto scientifico altamente qualificato, ma privo di quel potere decisionale conferito alla p.a. competente ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

Un’approfondita riflessione viene inoltre riservata alla struttura finanziaria dell’Istituto che è sorretta integralmente da fondi pubblici sia per garantirne il funzionamento, sia per la difesa giurisdizionale affidata all’Avvocatura dello Stato. Urge pertanto un reindirizzamento incisivo verso la correttezza dell’azione di ISPRA che, nello svolgimento dei propri compiti, persegua gli obiettivi di oggettività e di scientificità in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, al fine di adempiere alle proprie funzioni e di evitare il moltiplicarsi di contenziosi sulle questioni portate alla luce dalla sentenza 982/2024, in considerazione della pubblicità resa dalla stessa e della reiterazione delle modalità di lavoro dell’Istituto.

Confidando in un Vostro tempestivo intervento in seno ai vertici di ISPRA, si resta in attesa di un riscontro in merito a quanto sopra.

Inoltre, in un’ottica di cooperazione interistituzionale, si propone un incontro sul tema in oggetto in data da concordarsi per le vie brevi.