Busta con proiettile indirizzata al presidente della Provincia di Trento: le reazioni

lunedì, 29 maggio 2023

Trento – Altra intimidazione al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti (nella foto): oggi è stata rinvenuta al centro di smistamento postale una busta indirizzata al Governatore con all’interno un proiettile. Solidarietà è stata espressa a Fugatti dal mondo politico, amministrativo e imprenditoriale.

LE REAZIONI

“Ringrazio anzitutto per i moltissimi attestati di solidarietà che sto ricevendo in queste ore. La prima cosa che mi sento di dire è che sono tranquillo e che proseguirò il mio lavoro come sempre ho fatto”. Sono le prime parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione all’atto intimidatorio rivolto alla sua persona.

“Ritengo che episodi come questo non meritino altri commenti – aggiunge Fugatti –. Ci tengo piuttosto a restituire con gratitudine l’attenzione e la sensibilità che mi arriva da più parti e a ringraziare a mia volta le forze dell’ordine e la magistratura per il lavoro che stanno facendo. A tutti voglio dire che non saranno certo le minacce a farmi vacillare di fronte agli impegni che mi sono preso con la comunità trentina”.

SOLIDARIETA’

La Giunta provinciale di Trento esprime in una nota totale solidarietà al presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, vittima di un nuovo atto intimidatorio. “Un gesto inaccettabile, da condannare con grande fermezza – affermano il vicepresidente e gli assessori – perché chi punta ad un sensazionalismo a buon mercato non si rende conto che sta minando uno dei principi sacrosanti della democrazia: il confronto dialettico e mai violento. Confermiamo il nostro pieno sostegno al presidente rafforzando nel contempo la volontà di proseguire il lavoro per il quale i cittadini hanno voluto affidarci questa responsabilità. Ancora una volta, ti siamo vicini presidente”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher: “Il proiettile indirizzato al presidente della Provincia è un atto grave ed intimidatorio, un gesto ignobile sulla falsariga della manifestazione degli animalisti sotto casa di Fugatti nella sua Avio. Non ci pare difficile ipotizzare che si tratti di una nuova espressione di odio di una certa area. Ci auguriamo – osserva Paccher – che almeno questa volta si associno ad una ferma condanna anche tutte le forze di minoranza”.

“Pieno sostegno al presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, a cui è stata indirizzata una busta con all’interno un proiettile, rinvenuta oggi al centro di smistamento postale. È inaccettabile che nel 2023 possano verificarsi ancora intimidazioni di questo tipo. I governatori della Lega non si fanno impaurire da gesti ignobili, ma vanno avanti per il bene dei cittadini e del territorio. La Lega esprime la propria solidarietà al presidente Fugatti e si augura che l’autore di questo atto venga assicurato al più presto alla giustizia”, afferma il deputato della Lega Igor Iezzi.

“Qualche codardo ha pensato bene di recapitare un proiettile al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti per tentare di intimidirlo per l’ottimo lavoro che sta portando avanti nella gestione del territorio. A Maurizio va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Conoscendolo bene, siamo certi che non sarà questo ennesimo gesto intimidatorio e violento a fermare il suo lavoro che continua a fare molto bene per i propri concittadini”, così la deputata e la senatrice della Lega Vanessa Cattoi e Elena Testor.

Vicinanza e sostegno al presidente della Provincia Maurizio Fugatti arrivano dal vicepresidente ladino del Consiglio regionale Luca Guglielmi: “E’ davvero difficile trovarsi a commentare ancora una volta un atto di intimidazione tanto grave quanto vigliacco nei confronti di chi, come il governatore Fugatti, è chiamato a fare scelte non facili in difesa della nostra gente. Un segnale di un ulteriore imbarbarimento di un clima che – ci auguriamo – troverà unanime condanna”.

“La mia totale solidarietà e quella della Lega Salvini Trentino al Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti oggetto dell’ennesimo grave atto intimidatorio. Gesti vigliacchi di questo genere non fermeranno certamente né la Lega, né il nostro Presidente. C’è chi scherza con il fuoco, creando un clima di odio senza conoscere il Trentino e che rischiano di armare mani sovversive e violente. Attaccare pregiudizialmente Fugatti sta diventando lo sport di chi non ha argomenti e si schiera regolarmente con chi danneggia gli interessi del nostro territorio”. Lo dichiara in una nota il Commissario della Lega Trentino Diego Binelli.

Di seguito le dichiarazioni dei segretari generali dei sindacati, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti: “Apprendiamo con sconcerto la notizia delle minacce indirizzate al presidente Maurizio Fugatti, con una busta contenente anche un proiettile. Si tratta di un fatto grave e sconsiderato che condanniamo con fermezza. Le divergenze di opinione e di visione fanno parte del confronto politico e sociale, le regole della democrazia impongono, però, che esse siano espresse e manifestate in piena libertà, ma sempre dentro argini di rispetto e civiltà. Invocare la violenza è un atto molto pericoloso, che non trova mai alcun tipo di giustificazione, anche nei momenti in cui il confronto è più aspro. Al contrario esaspera le differenza, alimentando lo scontro.Esprimiamo dunque la solidarietà e la vicinanza di Cgil Cisl Uil del Trentino al presidente della Provincia, augurandoci che atti di tal tipo non si ripetano. Auspichiamo inoltre che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia“.

“Solidarietà totale da parte mia, come coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e come parlamentare, al Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, al quale oggi ignoti hanno indirizzato via posta una busta con un proiettile all’interno. Grazie agli operatori del centro di smistamento postale di Trento che hanno intercettato la busta tempestivamente. Si tratta di un atto intimidatorio gravissimo, nei confronti del quale auspico la più decisa fermezza da parte delle forze di polizia“. Così in una nota il coordinatore regionale per il Trentino Alto Adige di Fratelli d’Italia, On. Alessandro Urzì.