Bullismo: a Ponte di Legno l’incontro con Domenico Geracitano

Ponte di Legno (Brescia) – “Usa la testa, pensa per postare”. E’ il titolo della serata informativa e confronto per ragazzi e genitori dell’Istituto Comprensivo “Don Giovanni Antonioli”. L’incontro è in programma domani sera – venerdì 15 marzo, inizio alle 20.30 – nella sala Polifunzionale di via Salimmo a Ponte di Legno. Sarà presente il poliziotto-scrittore Domenico Geracitano, vice sovrintendente della Polizia di Stato in servizio alla questura di Brescia.

Il messaggio della serata: “Prima di regalare uno smarphone regala una conoscenza che permetta di usare internet e non di farsi usare”. L’incontro è promosso dall’Ic “Don Antonioli” di Ponte di Legno, guidato dal dirigente scolastico professoressa Mina Andreoli, nell’ambito delle azioni di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, soprattutto l’educazione all’uso digitale degli strumenti digitali da parte di tutta la comunità scolastica.