Buffaure, +12,5% di passaggi per raggiungere il labirinto più grande delle Dolomiti: l’apertura prosegue

domenica, 17 settembre 2023

Pozza di Fassa (Trento) – Ottima stagione per l’area escursionistica raggiungibile in telecabina da Pozza di Fassa, che segna un +12,5% di passaggi in telecabina sul 2022, che sale al +17% se confrontato con il 2021. Foto di Mattia Rizzi.

Ad attirare in quota moltissimi visitatori, il più grande labirinto in legno delle Dolomiti, con i suoi 400 metri quadrati dove si nascondono diverse sorprese, dalla pista verticale per le palline ricca giochi sonori e trabocchetti per mettere alla prova la propria abilità, alla stanza rovesciata fino alla maxi scultura di Buffy, il leprotto a cui questa creazione è dedicata.

L’imponente opera, realizzata dall’artista Franz Avancini, si affianca a quelle realizzate negli ultimi due anni, che hanno contribuito a far conoscere il Buffaure sia a livello locale che nazionale: la bregostana, il branco di lupi, l’aquila con apertura alare di 12 metri e le sedute panoramiche dalle fogge particolari.

“Una progettualità innovativa e originale – spiega Christian Lorenz, Presidente Funivie Buffaure – che ci sta dando grandi soddisfazioni. Basti pensare che dal 2019 i passaggi totali sono cresciuti del 24%. Anche per questo motivo, abbiamo già pianificato un nuovo importante tassello per il 2024, che chiuderà il cerchio del lavoro svolto e siamo certi verrà apprezzato dal pubblico”.

In moltissimi hanno partecipato alle attività settimanali che hanno arricchito la proposta turistica, con numerosi sold out, sia per le iniziative in malga che per le camminate con gli alpaca, disponibili straordinariamente anche in tre nuove date: domenica 17 e sabato 23 settembre, sempre su tre turni: 9.30, 11.00 e 13.30 (iscrizioni da pagina dedicata su www.buffaure.it).

L’apertura degli impianti è garantita quotidianamente fino al 24 settembre e poi nel weekend del 30 settembre-1 ottobre. In particolare, sabato 30 settembre è prevista una grande festa di chiusura con animazione per bambini tra musica e baby dance, truccabimbi e tatuaggi, laboratori, giochi e spettacolo con le bolle giganti. Per tutta la giornata, l’andata e ritorno in telecabina sarà proposto alla tariffa scontata di 10 euro.