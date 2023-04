Brunico: torna Tipworld, uno degli eventi più popolari in Val Pusteria

mercoledì, 12 aprile 2023

Brunico (Bolzano) – Succede solo a Tipworld. Da decenni Tipworld è uno de gli eventi più popolari in Val Pusteria e non solo. E i motivi sono tanti: un fine settimana emozionante, con un programma vasto e diversificato, seguito da due giornate informative per i visitatori specializzati, ovvero per tutti gli albergatori e ristoratori della zona. Un momento unico nel suo genere – da sabato 15 a martedì 18 aprile a Stegona-Brunico (Bolzano).

Tipworld (nelle foto © Marco Parisi) torna in Val Pusteria come consueto appuntamento di aprile, pronta ad offrire un vero e proprio bouquet primaverile di eventi: dalla costruzione di hotel per insetti al torneo di Watten, fino al lancio di tronchi d’albero, passando per workshop di cucina stellata e un forum dedicato agli imprenditori. Dopo ben 43 anni Tipworld si riconferma un’esperienza unica, grazie alla combinazione tra l’attraente varietà dei prodotti di 200 espositori provenienti da vicino e da lontano, le specialità gastronomiche presso gli stand dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV e dell’Associazione cuochi altoatesini SKV, nonché nel chiosco della birra Forst, e il colorato programma eventi.

La domenica è per le famiglie

Allo Stadel è in programma un programma di artigianato creativo con materiali naturali per la Prima Comunione. Tutti gli interessati, giovani e meno giovani, possono partecipare ai corsi gratuiti e, sotto la guida esperta dell’Organizzazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi, dare libero sfogo alla propria creatività e progettare palline di muschio e ghirlande di paglia. In seguito, le creazioni potranno essere portate a casa e utilizzate per abbellire la tavola. Un vero e proprio highlight sarà la possibilità di realizzare, con materiali naturali, hotel per insetti e casette per uccelli per il proprio giardino e dare così il benvenuto alla primavera in arrivo e ai suoi piccoli aiutanti. Da non perdere inoltre il programma gratuito del Servizio Giovanile di Brunico dedicato ai bambini. Domenica, un team di animatori sarà a disposizione tutto il giorno per truccare i più piccoli secondo i loro desideri, oltre a proporre divertenti giochi e attività.

Tipworld cerca il e la pusterese più forte!

Dove si incontrano i e le pusteresi, in kilt all’aria aperta, per misurare la loro forza in una competizione leale e divertente? E dove si lanciano tronchi d’albero con forti urla? E dove vengono scagliate asce contro bersagli di legno? Naturalmente agli Highland Games dell’Alto Adige a Tipworld! Nel fine settimana, l’area esterna di Tipworld sarà teatro di una competizione sportiva tradizionale scozzese: uomini e donne potranno gareggiare in tre discipline di forza, resistenza e abilità. È previsto anche un gioco per bambini, naturalmente per puro divertimento e senza punteggio. Quindi venite, partecipate gratuitamente (o assistete da spettatori) e portatevi a casa il titolo di pusterese più forte. Gli Highland Games si svolgeranno sabato e domenica presso il mercato di Stegona a Brunico.

DëBox – Alps Expedition

Nel 2019 le Escape Room di Tipworld sono andate sold-out in pochi giorni. Quest’anno in programma una nuova edizione, con organizzatori della Val Gardena: 20 minuti di intrattenimento per un’esperienza indimenticabile in famiglia o con gli amici. L’obiettivo è trovare un cristallo perduto – e farlo in squadra! Un’Escape Room non è altro che un gioco di squadra all’interno di una stanza tematica, durante la quale i giocatori devono risolvere vari enigmi in un tempo prestabilito per poter vincere. Non sono richieste conoscenze preliminari, solo un po’ di ingegno e di lavoro di squadra per 20 minuti di divertimento in compagnia! Iscrizioni online su www.escapevalgardena.com/it/alps-expedition-tipworld o direttamente in loco. Escape Room a Tipworld: il primo giorno di fiera, sabato 15 aprile.

Chi vincerà il titolo di “Südtirols Wattkönig 2023”?

Il “Watten” è senza dubbio il gioco di carte più conosciuto e amato dell’Alto Adige e può vantare una lunga tradizione che si dice risalga addirittura alle guerre napoleoniche. Già dal 2014, gli amanti del gioco duellano per il titolo di “Südtirols Wattkönig” all’interno di un torneo provinciale organizzato da HGV e Birra Forst. Per la prima volta, una delle qualificazioni si svolgerà proprio a Tipworld. Domenica, a partire dalle 15.30, i migliori giocatori di carte della Val Pusteria saranno quindi premiati con fantastici premi. La coppia di giocatori vincente potrà accedere alla grande finale, che si terrà sabato 13 maggio al birrificio Forst di Lagundo.

Tipworld

Da sabato 15 a martedì 18 aprile, dalle 9:30 alle 18, piazza del Mercato di Stegona a Brunico.

4 giorni – 200 espositori – 10.000 metriquadi tendone

Il biglietto è bene acquistarlo online e in anticipo, anzitutto per pagarlo solo 4 euro; è inoltre valido come biglietto gratuito per tutti i trasporti pubblici dell’Alto Adige da e per la fiera! In loco presso le biglietterie il biglietto giornaliero costa 5 euro, per i giovani fino a 17 anni e gli anziani da 65 anni 3 euro. I bambini fino a 6 anni possono entrare gratis.

Il parcheggio per visitatori all’ingresso principale costa 3 euro al giorno. Il modo migliore per arrivarci è tuttavia con il trasporto pubblico, ad esempio con il treno: c’è infatti un accesso diretto alla fiera dalla stazione ferroviaria di Brunico.

Informazioni su Tipworld: www.fieramesse.com/tipworld