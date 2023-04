Brunico: torna Tipworld, punto d’incontro per albergatori e ristoratori

mercoledì, 5 aprile 2023

Brunico (Bolzano) – Tipworld, punto d’incontro per albergatori e ristoratori, torna da sabato 15 a martedì 18 aprile a Brunico (Bolzano), confermandosi uno degli eventi più popolari in Val Pusteria e non solo. E i motivi sono tanti: a partire da un interessante programma eventi in collaborazione con partner locali e associazioni imprenditoriali che fa della manifestazione un importante punto d’incontro commerciale per stringere contatti d’affari in un’atmosfera familiare.

Tipworld (foto © Marco Parisi) è ormai diventata un momento cruciale per gli incontri d’affari, soprattutto per il settore alberghiero e gastronomico, dallo Sciliar alla Val Gardena e alla Val Badia, nonché alla Valle Isarco e alla Val Pusteria. L’esposizione è infatti un evento importante per tutte le imprese e associazioni della Val Pusteria, oltre a rappresentare una piattaforma popolare per le aziende che vogliono investire ed espandersi nella parte orientale della provincia. Lunedì e martedì sono tradizionalmente riservati al pubblico specializzato, per il quale c’è un’offerta su misura con il Tipworld Forum, organizzato per la quinta volta. Il Forum degli imprenditori di Brunico del lunedì sera (già sold-out), organizzato dal Dipartimento per lo sviluppo del Comune di Brunico, merita una menzione speciale e può essere giustamente considerato uno degli eventi commerciali più importanti della metà orientale della provincia.

Punto d’incontro per albergatori e ristoratori

Come di consueto, l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV sarà presente a Tipworld con il popolare HGV-Bistro, che si concentrerà sullo scambio di informazioni e delizie culinarie, invitando i visitatori a soffermarsi e assaggiare varie prelibatezze. Gli studenti della Scuola Alberghiera di Brunico offriranno piatti creativi con prodotti di qualità altoatesini, insieme ai loro insegnanti specializzati.

Al workshop gratuito, sempre organizzato da HGV, di martedì mattina (dalle ore 10:00), Andrea Bertagnolli-Windstoßer, esperta nel settore della ristorazione, sommelier e trainer nella gestione del personale, parlerà del tema “La mise en place mentale – Il mindset professionale per una buona atmosfera all’interno del team”. Questo breve laboratorio si concentrerà su come garantire una buona atmosfera all’interno del team e sugli effetti positivi che questo ha sull’intera azienda, ospiti compresi. Il risultato è infatti visibile anche a lungo termine, con un miglioramento dei dati di prenotazione, un aumento delle vendite aggiuntive, una diminuzione delle assenze per malattia, una maggiore fedeltà dei dipendenti e una minore fluttuazione. L’evento è organizzato dall’associazione Ospitalità Sudtirolese di HGV; ulteriori informazioni e iscrizioni su www.gastlichkeit.it.

La simbiosi tra arte (culinaria), cultura e sport di alto livello

Come partner importante di Fiera Bolzano e Tipworld, l’Associazione cuochi altoatesini SKV sarà di nuovo presente con un proprio stand e con un programma che riflette la diversità della cucina altoatesina, rappresentando una grande attrazione per tutti i visitatori. I cooking show quotidiani con chef rinomati e ospiti importanti saranno il fulcro della presenza in fiera dell’Associazione. Ospite d’onore, tra gli altri, all’inaugurazione di sabato 15 aprile alle ore 11:00 presso lo stand SKV sarà Johannes Nuding, primo chef austriaco dopo Eckart Witzigmann ad essere entrato nell’olimpo culinario con tre stelle Michelin nel 2019 e chef presso il ristorante di fama mondiale “Sketch – The Lecture Room & Library” di Londra. Tra gli ospiti ci saranno anche la “Zett”- Miss Südtirol 2023 Isabel Dialer, la squadra dei Lupi HC Val Pusteria, l’alpinista estremo Simon Gietl e lo sciatore Florian Schieder, medaglia d’argento nella discesa libera dell’Hahnenkamm 2023 a Kitzbühl.

La qualità dell’artigianato altoatesino a Tipworld

Tradizionalmente, una parte rilevante dell’area espositiva sarà occupata dall’artigianato di qualità altoatesino, con imprese che vanno ben oltre la sola Val Pusteria. Queste si affidano, ancora una volta, alla partecipazione alla 43esima edizione di Tipworld, un luogo d’incontro ideale per stabilire contatti d’affari in un ambiente familiare. Quest’anno saranno rappresentate 20 imprese dell’Associazione commerciale per artigiani e fornitori di servizi lvh.apa, ben preparate per le richieste dell’industria turistica locale. Come ogni anno, offriranno un’intera gamma di prodotti e servizi nel proprio tendone artigianale: dall’arredamento all’elettronica alberghiera, passando per la gastronomia.

Tipworld: da sabato 15 a martedì 18 aprile, 9:30-18 – Piazza del Mercato di Stegona a Brunico

4 giorni | 150 espositori | 10.000 metri quadri tendone

Il biglietto è bene acquistarlo online e in anticipo, anzitutto per pagarlo solo 4 euro; è inoltre valido come biglietto gratuito per tutti i trasporti pubblici dell’Alto Adige da e per la fiera! In loco presso le biglietterie il biglietto giornaliero costa 5 euro, per i giovani fino a 17 anni e gli anziani da 65 anni 3 euro. I bambini fino a 6 anni possono entrare gratis.

Il parcheggio per visitatori all’ingresso principale costa 3 euro al giorno. Il modo migliore per arrivarci è tuttavia con il trasporto pubblico, ad esempio con il treno: c’è infatti un accesso diretto alla fiera dalla stazione ferroviaria di Brunico.

Info: www.fieramesse.com/tipworld