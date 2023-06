Brunico: apre il servizio passaporti al distaccamento della Polizia Stradale

giovedì, 29 giugno 2023

Brunico (Bolzano) – Da domani – venerdì 30 giugno – e per tutti i venerdì successivi sarà possibile presentarsi allo sportello allestito temporaneamente presso il distaccamento di Polizia Stradale di Brunico (Bolzano) al fine di ottenere il passaporto a seguito di prenotazione on-line.

Il servizio, svolto da personale dei Commissariati di Polizia di Stato di Bressanone e di San Candido, volto ad agevolare le comunità locali, consentirà inizialmente a 13 interessati alla settimana di prenotarsi sul sito.

Si è voluto così dare corso alle intese con la provincia di Bolzano da tempo avviate in attesa dei necessari adeguamenti di carattere tecnico-logistico che consentiranno di allestire il servizio di sportello al Comune di Brunico presso i locali messi a disposizione dal Sindaco e di aumentare il numero degli utenti.

Proseguono, pertanto, le iniziative e l’impegno del personale impiegato presso l’ufficio passaporti della Questura e dei Commissariati, per garantire un efficiente servizio al cittadino a fronte delle aumentate richieste di passaporto; si può constatare un trend permanentemente in crescita allorché nei primi sei mesi di quest’anno fino allo scorso 26 giugno si registra un aumento di circa il 60% dei passaporti rilasciati in tutta la provincia rispetto allo stesso periodo del 2022 per un totale di circa 14.000 passaporti rispetto agli 8851.

Viene sempre dato riscontro alle richieste di anticipare l’appuntamento, fissando direttamente la data di presentazione, chiedendo eventuali integrazioni o fornendo altre indicazioni (nel caso di necessità non urgenti, di consultare l’agenda nella tarda mattinata di venerdì come indicato sul sito istituzionale).

Una volta presentata la domanda, il passaporto viene consegnato all’interessato nei termini di legge al massimo entro quindici giorni, salva la presenza di motivi ostativi che impongono ulteriori accertamenti. Per particolari urgenze è sempre possibile un anticipato rilascio del documento, anche in tempo reale.