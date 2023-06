Bretella autostradale in Val Trompia: sopralluogo del consigliere provinciale Zobbio

lunedì, 12 giugno 2023

Val Trompia – Sopralluogo sulla viabilità in Val Trompia. Il consigliere provinciale Giacomo Zobbio, delegato dalla Provincia in tema di Bretella autostradale della Val Trompia, era presente sul cantiere per assistere alle operazioni di posa delle campate del ponte sul fiume Mella.

“È sempre bello poter assistere da vicino a lavori di questo genere, soprattutto quando si tratta di un’opera che il nostro territorio attende da così tanto. La posa delle tre travi è iniziata, con tutte le operazioni tecniche del caso che si dovrebbero concludere nei prossimi giorni. Sicuramente è un segnale importante e positivo per cittadini e imprese della Val Trompia: il cantiere della bretella autostradale prosegue, nonostante un percorso notoriamente accidentato. C’è l’attenzione di tutti gli enti della Valle e ovviamente Provincia in testa, c’è l’impegno sincero e concreto dell’azienda a voler realizzare quest’opera. Giornate come questa sono incoraggianti in vista del futuro” ha dichiarato Zobbio, a margine del sopralluogo.