Bressanone: alla Manzoni lezione di legalità della Guardia di Finanza

mercoledì, 13 dicembre 2023

Bressanone (Bolzano) – A scuola con la Guardia di Finanza: alla “Manzoni” una mattinata dedicata alla legalità economico finanziaria. Le Fiamme Gialle hanno incontrato gli studenti: l’iniziativa, promossa dal corpo docenti e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Bressanone, ha coinvolto oltre 200 studenti delle “Scuole Medie” che hanno potuto incontrare non solo i finanzieri che svolgono il servizio ordinario, ma anche alcuni rappresentanti del Servizio Aereo, del Soccorso Alpino e del Servizio Cinofilo, con tanto di cane al seguito.

Nel corso della mattinata sono stati affrontati temi di particolare rilevanza per far maturare nei ragazzi la consapevolezza del valore della legalità economica.

Si è parlato dell’importanza di contribuire alla spesa pubblica e della lotta agli sprechi, da intendersi come due facce della stessa medaglia. A seguire sono stati mostrati i pericoli della falsificazione e della pirateria, con un focus sull’utilizzo responsabile del web e, infine, sono stati affrontati i rischi e le conseguenze, soprattutto giudiziarie, che possono derivare dall’uso e dallo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine della mattinata il cane da pastore tedesco “Gabbo”, unità cinofila anti-droga in servizio presso il Gruppo di Bolzano, ha dato dimostrazione del suo fiuto nell’ambito di una simulazione di ricerca di sostanza stupefacente, terminata tra gli applausi di tutti i presenti.

Il filo conduttore dell’incontro è stato quello di diffondere il concetto di “sicurezza economico-finanziaria” dimostrando come sia sempre più conveniente “comportarsi bene” e seguire le regole.

Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa dimostrando curiosità e attenzione: alla proposta di introduzione di «gatti cinofili per sgusciare meglio tra la gente», si sono affiancate consapevoli riflessioni sull’importanza della ridistribuzione delle risorse e sulla stretta dipendenza tra i circuiti criminali e il mercato del falso e della pirateria.

Gli approfondimenti sui temi più complessi saranno proseguiti dagli insegnanti, sull’onda dell’interesse ingenerato, da questi argomenti, nella maggior parte degli studenti.