Brescia: Luigi Giudice nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco

venerdì, 14 luglio 2023

Brescia – Dal 21 agosto il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Brescia sarà l’ingegner Luigi Giudice, attualmente comandante dei vigili del fuoco di Verona. Invece l’attuale comandante, l’ingegner Enrico Porrovecchio (a destra nella foto) sostituirà Giudice al comando di Verona.

Il provvedimento, con una decina di avvicendamenti a livello nazionale, è stato definito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno e avrà decorrenza dal prossimo agosto.

Luigi Giudice, 62 anni, dirigente superiore, è entrato nel corpo dei vigili del fuoco dal 1990, ed ha ricoperto incarichi a Verona come comandante provinciale dal 29 giugno 2020 al prossimo 20 agosto 2023, mentre in passato ha avuto incarichi a Sassari, Nuoro, dirigente di supporto della direzione Campania, comandante di Isernia e Como. E’ stato docente a contratto presso l’università di Napoli Federico II di prevenzione incendi.

Il comandante dei vigili del fuoco di Brescia uscente, Enrico Porrovecchio, 60 anni, è entrato a far parte dei vigili del fuoco nel 1990, dopo essersi laureato in Ingegneria a Torino. Assegnato al comando di Vicenza dove ha ricoperto diversi incarichi ed è in prima linea in numerosi interventi di soccorso, su tutti l’alluvione che ha colpito la città veneta nel 2010. Inoltre ha seguito anche le emergenze e i terremoti in Umbria e a L’Aquila. Nominato dirigente nel 2011, ha assunto il ruolo di comandante a Lodi dal 2011 al 2014, poi a Vicenza, Rovigo e Mantova fino alla direzione interregionale vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige. Il 29 giugno 2020 è subentrato a Natalia Restuccia, come comandante dei vigili del fuoco di Brescia.