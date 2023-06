Brescia, Its Academy i cantieri dell’arte: consegnati i diplomi ai futuri specialisti delle costruzioni

lunedì, 26 giugno 2023

Brescia – L’evoluzione che sta interessando il comparto delle costruzioni guarda alle opportunità offerte dalle innovazioni digitali per migliorare la qualità delle opere edili. A sostegno di questo processo di cambiamento, che determina sviluppo e crescita del settore, servono figure preparate e specializzate, con competenze specifiche di alto livello e capaci di operare da subito sul campo grazie a una formazione tecnico-professionale completa, corredata da una buona dose di pratica che proietta l’apprendista nella realtà lavorativa di tutti i giorni.

In linea con questa premessa si inserisce l’intervento dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi, che ha attivamente partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi Its Academy I Cantieri dell’Arte agli studenti che hanno frequentato il corso biennale in apprendistato di Alta formazione e ricerca per Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle costruzioni negli anni formativi 2019-2021, trasmessi in queste settimane dal ministero competente.

Dopo lo stop forzato causato dall’emergenza sanitaria, l’Ente sistema edilizia Brescia (Eseb), socio fondatore e partner ospitante dei corsi della Fondazione Its I Cantieri dell’Arte, ha accolto nel proprio auditorium i diplomati (24 in totale) per celebrare insieme il risultato conseguito. Presenti anche le imprese che hanno ospitato gli studenti nel loro percorso di stage, assumendoli ad avvio delle lezioni in apprendistato di alta formazione. Oggi ragazzi e ragazze diplomati hanno tutti un impiego nel settore e il 70% è a tempo indeterminato in un’azienda del territorio bresciano o delle province di Milano e Monza-Brianza.

Una percentuale che indica le opportunità di occupabilità offerte dal settore, leitmotiv degli interventi di Marco Martini, presidente Fondazione ITS I Cantieri dell’Arte; Paolo Bettoni e Sara Piazza, presidente e vicepresidente di Eseb; Massimo Angelo Deldossi, presidente Ance Brescia e Tiziano Pavoni, presidente Ance Lombardia, che si sono susseguiti durante la cerimonia.