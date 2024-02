Brescia: incontro su “Medicina di Genere: l’importanza della Differenza”

giovedì, 22 febbraio 2024

Brescia – L’incontro su “Medicina di Genere: l’importanza della Differenza”. A organizzarlo è FIDAPA BPW Italy sezione Brescia Vittoria Alata, sabato 24 febbraio, con inizio alle 9.30 al Convitto San Giorgio in via Galilei a Brescia.

Il convegno – Aprirà l’incontro con il tema: “Medicina Specifica: Una Prospettiva di Genere Nella Medicina e nella Ricerca” la professoressa Marina Pizzi, farmacologa dell’Università degli Studi di Brescia e membro del Gruppo di approfondimento Tecnico sulla Medicina di Genere di Regione Lombardia. Mentre la dottoressa Emanuela Facchi, specialista in Geriartria e Geronotologia, in Medicina Fisica e Riabilitativa, e Past President FIDAPA, tratterà il tema: “La Disabilità al femminile in età avanzata: un percorso di cura.

La medicina genere-specifica studia come le differenze biologiche e sociali influenzino la salute di uomini e donne. Nella salute della donna, si focalizza non solo su condizioni uniche come gravidanza e menopausa, o prevalenti come osteoporosi e autoimmunità, ma soprattutto su quelle che presentano differenti sintomatologie e risposte ai farmaci quali le malattie cardiovascolari. La medicina genere-specifica promuove l’inclusione delle donne nelle ricerche cliniche per trattamenti personalizzati.

I dati – Secondo il rapporto Istat 2019 sulla disabilità in Italia ci sono sono 3 milioni e 150 mila disabili. Gli anziani ultra settantacinquenni disabili sono 1 milione e 500 mila di cui 1 milione sono donne. Le donne risultano più longeve ma più fragili, Infatti, quelle con età superiore a 75 anni hanno almeno due malattie croniche e sono nel 37,8 % disabili, contro il 22,7% degli uomini.

In più hanno una maggiore vulnerabilità spesso causata da fattori socioeconomici: sono vedove e sole, meno istruite, più povere e maggiormente vittime di abusi. Se da un lato sono destinatarie di aiuto e sostegno, dall’altro ne sono anche fornitrici ricoprendo il ruolo di caregiver principale.