Brescia, il presidente della Provincia Moraschini: “Il Governo intervenga sulla riforma”

mercoledì, 11 ottobre 2023

Brescia – Il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, intervenuto all’Assemblea Upi, sottolinea quanto sia importante per le Province che il Governo intervenga sul processo di riforma.

“Stiamo attuando una parte significativa del Pnrr, gestiamo la manutenzione ordinaria di strade e scuole. Come ha dichiarato anche il Presidente De Pascale, tanti territori di provincia pretendono rispetto e chiedono di essere considerati. Un fatto storico la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Chiediamo di concludere il processo di riforma, siamo normati da una legge vecchia 10 anni, approvata in attesa di referendum costituzionale, non possiamo essere normati ancora da una legge transitoria”, sostiene Moraschini.

Per quanto riguarda la restituzione delle deleghe Moraschini ha concluso: “La Provincia di Brescia è pronta per avere indietro le deleghe passate a Regione Lombardia. Nell’ultimo biennio sono state fatte nuove assunzioni, la situazione del personale è sotto controllo, ma è fondamentale restituire alle Province ruoli, risorse e dignità”.