Brescia, 28 anni dei Tecnici di Neurofisiopatologia: “Mettiamo al centro la persona”

martedì, 14 marzo 2023

Brescia – I Tecnici di Neurofisiopatologia – TNFP oggi compiono 28 anni. L’istituzione della figura professionale del Tecnico di Neurofisiopatologia risale al 1995, con l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 183, che istituiva la professione e ne individuava il relativo profilo professionale.

“In questi anni – commenta Luisa Savio, presidente dell’Albo dei Tecnici di Neurofisiopatologia di Brescia – abbiamo lottato in ambito sanitario e giuridico per rivendicare le nostre competenze professionali e finalmente dal 2018 facciamo parte di un Ordine, l’Ordine Tsrm-Pstrp. Nel nostro lavoro mettiamo al centro la persona e operiamo in tutti i contesti sanitari, pubblici e privati, a stretto contatto con specialisti Neurologi, Neurochirurghi, Chirurghi, Anestesisti e Rianimatori. Applichiamo le nostre competenze direttamente sul paziente che si sottopone a Elettroencefalogramma, Elettroneurografia, Potenziali Evocati, Ecocolordoppler, esami indispensabili per la diagnosi di patologie del sistema nervoso e non solo”. I Tecnici di neurofisiopatologia operano in più ambiti: dall’ambulatorio alla degenza, nella medicina d’urgenza e, anche, in sala operatoria ed è l’unica figura professionale riconosciuta nell’accertamento della morte cerebrale.

In occasione di questa ricorrenza esprimiamo il desiderio della creazione di un Corso di laurea specifico per il conseguimento del titolo con sede a Brescia. L’obiettivo: far conoscere la nostra figura professionale, aumentare il numero dei tecnici a servizio dei pazienti e, soprattutto, aumentare gli organici in servizio nelle strutture ospedaliere del territorio“.