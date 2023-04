Breno, un successo il corso di difesa personale al Golgi

domenica, 9 aprile 2023

Breno (Brescia) – Al liceo “Golgi” di Breno la difesa personale è un successo. Il progetto “La Difesa Personale, educazione alla sicurezza” è stato sviluppato grazie all’intervento dell’ASD Master Rapid SKF CBL e del suo staff coordinato per l’occasione dai Maestri Francesco Maffolini e Dario Zanotti.

L’iniziativa, finanziata da fondi europei si è svolta grazie alla ferma volontà del dirigente scolastico dell’istituto, Alessandro Papale. Il progetto presentato era perfettamente coerente con quanto previsto dalla legge 107 del 2015, in particolare con riferimento a: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; prevenzione del bullismo e di ogni forma di discriminazione di genere.

La scelta di inserire la difesa personale nei percorsi didattici deriva dal fatto che la scuola rappresenta un contesto ottimale per la prevenzione di situazioni di rischio per soggetti rientranti in fasce d’età critiche e verso le quali è legittimo nutrire una particolare sensibilità. Inoltre, la difesa personale rappresenta uno strumento interdisciplinare che coinvolge diverse discipline di insegnamento ed in particolare le scienze motorie ed il diritto.

Il progetto si prefiggeva di stimolare i giovani più restii alla attività motoria e di incanalare e guidare l’energia e i comportamenti dei ragazzi più esuberanti. Il concetto di difesa personale secondo quanto sviluppato ha messo in risalto il fatto di essere attivi e pronti alle situazioni di aggressione che più comunemente possono capitare, con una reazione appropriata ed entro i limiti consentiti dal vivere civile.

L’iniziativa, ha sottolineato il D.T. Francesco Maffolini intende rafforzare, attraverso la presentazione di tecniche di difesa, il senso di autostima e la sicurezza in se stessi, attraverso una migliore percezione del proprio corpo gli alunni hanno avuto modo di conoscere modalità di difesa in un’ottica di educazione civica e di educazione alla legalità.

Molto importante nel corso si è rivelata la fase di sensibilizzazione dei ragazzi al problema della violenza sulle donne, ponendo l’accento sul fatto che le donne devono essere rispettate sempre, e che la violenza nei loro confronti non può e non deve mai avere alcun tipo di giustificazione. Altissimo il grado di soddisfazione riscontrato nei ragazzi e nelle loro famiglie. Visto il successo riscontrato nella stagione scolastica 2023/2024 verrà riproposta e potenziata l’iniziativa con l’inserimento di nuove entusiasmanti novità didattiche.