Breno: svelate le iniziative “Sapori di Valle Camonica” nei rifugi e “Malghe aperte”

lunedì, 12 giugno 2023

Breno (Brescia) – L’estate è alle porte e chi frequenta le montagne della Valle Camonica anche quest’anno avrà una doppia opportunità per scoprire prodotti di qualità certificati come il formaggio Silter Dop e i vini I.g.t. camuni: ad accogliere gli escursionisti tornano le iniziative “Sapori di Valle Camonica – Silter Dop e vino Igt nei rifugi” e “Malghe aperte”.

Alla presentazione – nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica a Breno (Brescia) erano presenti Gian Battista Sangalli, direttore del Servizio Gestione del Territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, Sergio Bonomelli, direttore del Consorzio di tutela dei vini Igt della Valle Camonica, Morena Antonioli, Vicepresidente del Consorzio Silter Dop e Sonia Bettoni, gestore del Rifugio Tassara, località Bazena di Breno

La prima è organizzata dal Consorzio per la tutela del formaggio Silter e dal Consorzio vini di Valle Camonica con il sostegno di Comunità Montana di Valle Camonica e Assorifugi Lombardia, per rispondere al crescente bisogno di conoscere ciò che si mangia e si beve, orientati su prodotti più genuini e ricchi di spore, garantiti da processi di produzione rigorosi e certificati che seguano metodi più rispettosi dell’ambiente e della natura.

Giunta alla quinta edizione, la rassegna 2023 di “Sapori di Valle Camonica” ha in programma 19 date, da giugno a settembre, in cui si potranno conoscere le aziende e degustare i loro prodotti e assaggiare il piatto del giorno, a base di Silter e di un vino igt di Valle Camonica.

Si inizierà il 24 giugno dal Rifugio Tassara di Località Bazena di Breno, dove ad attendere escursionisti e degustatori ci saranno i produttori della Malga Bazena e i vini di Cantina Carona. In alternativa, a Vezza d’Oglio, in Val Paghera, al Rifugio Alla Cascata, saranno presenti l’Azienda Agricola Dellanoce Teresa e Cantina Monchieri. Domenica 25 giugno Sapori di Vallecamonica sarà al Passo dei Campelli, tra Schilpario e Cerveno, con i prodotti di Azienda Agricola Petet di Esine e della Cantina VI-BÙ. Luglio inizierà al Rifugio Tita Secchi al Lago della Vacca di Breno e al Premassone in Val Malga di Sonico, proseguirà a Montecampione al Rifugio Al Bait, oppure a Sant’Apollonia di Ponte di Legno, presso il Rifugio Valmalza. Previste degustazioni anche al Rifugio Bozzi al Montozzo, sempre in territorio di Ponte di Legno, al Rifugio Alpini Campovecchio, nelle Valli di Sant’Antonio di Corteno e al Rifugio Malga Stain di Edolo. Successivamente è in programma una data fuori Valle, al Rifugio Piardi di Pezzaze, per poi tornare a Vezza d’Oglio, questa volta al Rifugio Occhi dell’Aviolo, e a Montecampione, al Rifugio Elena Tironi Rosello.

Ad agosto quattro appuntamenti: al Rifugio Garibaldi a Temù, al Rifugio San Fermo di Borno, al Città di Lissone in Val Adamè e al Prudenzini in Val Salarno, a Saviore dell’Adamello. Infine, settembre porterà alla chiusura di Sapori di Vallecamonica con gli appuntamenti al Rifugio Passo Crocedomini di Breno e un’altra “uscita” dal territorio camuno, a Toscolano Maderno, al Rifugio Passo Spino.

Parallelamente, il Consorzio per la tutela del formaggio Silter Dop, con il sostegno di Comunità Montana di Valle Camonica e Comunità Montana del Sebino bresciano, ha messo a punto il calendario di “Malghe aperte” 2023 con 13 giornate, da giugno a settembre, in altrettante malghe del territorio camuno – sebino, in cui il personale d’alpe sarà disponibile ad accogliere tutti coloro che vorranno vedere come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte e come il latte viene trasformato in formaggio Silter Dop. A seguire, anche in quest’occasione, sarà possibile prendere parte a una degustazione.

Le malghe che hanno aderito all’iniziativa sono: Foppella di Pisogne (24 giugno); Vareno di Angolo Terme (8 luglio); Bassinale di Artogne (9 luglio); Guglielmo di Zone (16 giugno); Malga Prato di Cividate Camuno (16 luglio); Cadino della Banca di Breno (30 luglio); Paglia di Gianico (30 luglio); Sant’Apollonia di Ponte di Legno (12 agosto); Mortirolo di Monno (20 agosto); Blumone di Breno (20 agosto); Mignone di Borno (9 settembre); Bazena di Breno (9 settembre); Case di Viso di Ponte di Legno (10 settembre).

L’assessore ad Agricoltura e Bonifica Montana Enrico Dellanoce, convinto dell’importanza di proposte come quelle di “Sapori di Valle Camonica-Silter Dop e vino Igt nei rifugi” e “Malghe aperte”, dichiara: “Il settore Agricoltura della Comunità Montana si spende per queste iniziative affinché chi frequenta le nostre montagne, oltre a scoprirne la bellezza, possa apprezzare la qualità dei prodotti camuni, in questo caso i formaggi Dop e i vini Igt. Un incentivo a degustare le eccellenze per i turisti e uno stimolo per rifugisti e ristoratori a proporre sulle loro tavole etichette pregiate in abbinamento a piatti tipici. “Malghe aperte” inoltre contribuisce a mantenere vivo un mestiere antico come l’alpeggio, da cui nascono eccellenze gastronomiche di qualità”.